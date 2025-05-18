شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: زى النهاردة.. انطلاق أبولو 10 مهمة "بروفة" الهبوط على سطح القمر والان مع تفاصيل الخبر

اعتُبرت أبولو 10 بمثابة "بروفة" لهبوط البشر على القمر، كان كل شيء فيها مشابهًا تمامًا لمهمة هبوط قمري حقيقية، باستثناء الجزء الذي تلامس فيه المركبة سطح القمر، والتي انطلقت في مثل هذا اليوم 18 مايو من عام 1969.

كان القائد توم ستافورد، وقاد يوجين سيرنان الوحدة القمرية، التي أُطلق عليها اسم "سنوبي"، فيما قاد جون يونج وحدة القيادة، التي أُطلق عليها اسم "تشارلي براون".

انطلقوا من مركز كينيدي للفضاء على متن صاروخ ساتورن 5، ووصلوا إلى مدار القمر بعد ثلاثة أيام.

في اليوم الأول، أجروا أول بث تلفزيوني مباشر ملون من الفضاء، وفي اليوم الرابع، انفصل سيرنان وستافورد عن يونج وهبطا نحو سطح القمر في سنوبي.

كان أقرب ما وصلوا إليه حوالي 9 أميال فوق السطح، ثم بدأت الوحدة بالتعطل، وكانت الطائرة تدور وتتدحرج بشكل لا يمكن السيطرة عليه لمدة 30 ثانية تقريبًا بسبب وجود مفتاح في الوضع الخاطئ، لكن الطاقم تمكن من التعافي من ذلك والعودة إلى الأرض بأمان.