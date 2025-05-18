تكنولوجيا: هاتف Realme Neo 7 Turbo يحصل على شهادة 3C مع إصدار شفاف رسميًا ملوّح به

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت شركة Realme مؤخرًا أنها ستكشف عن هاتف Realme Neo 7 Turbo في الصين خلال هذا الشهر. ويأتي هذا الهاتف أعلى من طراز Neo 7 الذي يعمل بمعالج Dimensity 9300+ وأُطلق في ديسمبر 2024، ليكون الأقوى ضمن سلسلة Neo الخاصة بالشركة.

وقبل الإطلاق الرسمي، ظهر الهاتف على موقع شهادة 3C في الصين، مما أكد دعمه للشحن السريع بقوة 100 واط.

وتكشف الصورة التي رُفعت على موقع 3C أن الهاتف القادم يحمل رقم الطراز RMX5062، ويُعتقد أنه Realme Neo 7 Turbo.

على الرغم من عدم إعلان Realme عن مواصفات الهاتف رسميًا، إلا أن منشورًا حديثًا على موقع Weibo من نائب رئيس Realme ورئيس التسويق العالمي، Chase Xu، ألمح إلى وجود نسخة شفافة من الهاتف.

تشير التوقعات إلى أن Neo 7 Turbo، الذي سيظل حصريًا للسوق الصينية، قد يكون نسخة معاد تسميتها من Realme GT 7 العالمي. وفي الصين، سيواجه Neo 7 Turbo منافسة قوية من هواتف مثل iQOO Z10 Turbo Pro وRedmi Turbo 4 Pro.

وتشير التسريبات الرسمية إلى أن Realme GT 7 سيأتي بمعالج Dimensity 9400e وبطارية ضخمة بسعة 7000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 120 واط.

كما سيأتي الهاتف مع شاشة OLED مسطحة تصل إلى 6000 نتس من السطوع الأقصى، ويتميز بكاميرا ثلاثية بدقة 50 ميجابكسل.

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