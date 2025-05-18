شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الصين تطلق 6 أقمار صناعية إلى الفضاء بواسطة صاروخ تجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت الصين بنجاح صاروخا تجاريا من شمال غربي الصين يحمل ستة أقمار اصطناعية إلى الفضاء.

ووفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" اليوم الأحد، انطلق الصاروخ المرمز بـ"زد كيو-2 إي واي 2"، أمن منطقة دونغفنغ التجريبية للابتكار الفضائي التجاري، بالقرب من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الاصطناعية، ويُعد هذا الطراز نسخة معدّلة من صاروخ "زد كيو-2 " الذي تطوره شركة "لاند سبيس" الخاصة لصناعة الصواريخ ومقرها في بكين.

وتتميز النسخة المعدلة من "زد كيو-2 " باعتماده على نظام الدفع بوقود سائل مبرد مزدوج، حيث يستخدم محركات دفع قوية تعمل بالأوكسجين السائل والميثان.

ووفقًا للشركة، فإن الصاروخ قادر على إيصال حمولة تصل إلى 4 أطنان إلى مدار متزامن مع الشمس على ارتفاع 500 كيلومتر.

ويُعد هذا الإطلاق هو الخامس لسلسلة صواريخ "زد كيو-2"، وكانت الشركة قد أطلقت بنجاح النسخة المعدلة الأولى "زد كيو-2 واي1" في نوفمبر 2024، لترسل قمرين اصطناعيين إلى المدار.

وأضافت الشركة أن الصاروخ الجديد يتمتع بعدة تحديثات مقارنة بنموذجه السابق، بما في ذلك زيادة قوة الدفع للمحركات، واستخدام مواد مركبة بدلا من المعادن في الغطاء الأمامي الانسيابي؛ ما يسهم في تعزيز الكفاءة والموثوقية.