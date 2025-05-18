شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: آيفون 20 قد يأتى بتصميم زجاجى كلى وتقنيات تحت الشاشة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت تسريبات حديثة نشرها حساب Apple Club الموثق على منصة X، أن شركة آبل تعمل حاليًا على تصميم ثوري لهاتف iPhone 20، احتفالًا بالذكرى العشرين لإطلاق أول آيفون عام 2007، والمتوقع أن يصدر رسميًا في عام 2027.

وبحسب المصدر، فإن الهاتف سيأتي بتصميم زجاجي بالكامل مع شاشة تمتد من الحافة إلى الحافة، دون أي فتحات مرئية للكاميرا أو مستشعرات Face ID، بفضل دمج هذه العناصر تحت الشاشة، في خطوة تهدف لتقديم تجربة مشاهدة غير مسبوقة.

تحديات متوقعة في المتانة

رغم جاذبية التصميم الجديد، تشير التوقعات إلى أن آبل قد تواجه تحديات كبيرة تتعلق بصلابة الزجاج ومقاومته للكسر، مما قد يدفعها لتطوير تقنيات زجاجية متقدمة تواكب هذا التغيير الجذري في التصميم.

تقنيات بطارية وذاكرة جديدة

ويُتوقع أيضًا أن يدعم الهاتف المرتقب بطارية جديدة ذات عمر أطول وأداء أعلى، بالإضافة إلى ذاكرة داخلية مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتحسين سرعة المعالجة وتجربة الاستخدام، وهو ما يتماشى مع التوجه العام في صناعة الهواتف الذكية نحو دمج تقنيات تعلم الآلة والذكاء الاصطناعي بشكل أوسع.

حتى الآن، لم يتضح ما إذا كان الهاتف القادم سيحمل اسم iPhone 20 أو iPhone Ultra، كما لم تُعرف خطط الشركة فيما إذا كانت ستستبدل به سلسلة Pro الحالية أو تطرحه كفئة جديدة كليًا.

نقلة تاريخية في التصميم

في حال تحقق هذا التصميم، فإن iPhone 20 قد يمثل أكبر نقلة تصميمية في تاريخ أجهزة آيفون منذ إطلاقها، ما يضع آبل أمام تحدٍ لإثبات قدرتها على تجاوز حدود الابتكار المعتادة وتقديم منتج يتجاوز التوقعات.