تكنولوجيا: الرئيس التنفيذي لـ Nvidia يؤكد: الشريحة القادمة للصين لن تكون من فئة Hopper

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - فرضت إدارة ترامب مؤخرًا قيودًا جديدة على تصدير الشرائح الإلكترونية إلى الصين، وهو ما أثّر بشكل مباشر على عدد من الشركات المصنّعة، من بينها شركة Nvidia.

كانت الشركة قد أطلقت شريحة H20 كحل بديل يتماشى مع القيود السابقة، حيث جاءت الشريحة بقوة محدودة مقارنة بنظيراتها، ما أتاح تصديرها إلى السوق الصينية. لكن مع دخول لوائح جديدة وأكثر صرامة حيز التنفيذ، أصبح تصدير هذه الشريحة ممنوعًا أيضًا.

خلال بث مباشر نُشر عبر قناة Formosa TV News التايوانية، صرّح الرئيس التنفيذي لشركة Nvidia، جنسن هوانغ، بأن الشركة تعمل حاليًا على تحديد خطواتها التالية، مؤكدًا أن الشريحة القادمة للصين لن تكون إصدارًا من معمارية Hopper.

وأوضح هوانغ أن هذه المعمارية لم يعد من الممكن تعديلها لتتوافق مع القيود المفروضة، وأن الشركة تدرس الخيارات المتاحة للمضي قدمًا في هذا السوق.

من جانبها، أوضحت Nvidia أن حظر تصدير شريحة H20 سيؤثر على نتائجها ربع السنوية بما يصل إلى 5.5 مليار دولار. وتُعد السوق الصينية من الأسواق الاستراتيجية للشركة، إذ شكّلت 13% من إجمالي المبيعات في السنة المالية المنتهية في يناير 2025.

تأتي هذه التشديدات من قبل إدارة ترامب وسط تصاعد المخاوف بشأن استخدام تلك المعالجات في تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي، خاصة بعد إطلاق النموذج اللغوي الصيني “DeepSeek”.

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