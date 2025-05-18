شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لهذه الأسباب.. أبل تحتفظ بلقب العلامة التجارية الأعلى قيمة فى العالم والان مع تفاصيل الخبر

تربعت شركة أبل مجددًا على عرش العلامات التجارية الأكثر قيمة في العالم، وفقًا لتصنيف شركة "كانتار" المتخصصة في تحليلات العلامات التجارية، والتي أصدرت مؤخرًا تقرير BrandZ لعام 2025، وقدرت "كانتار" قيمة علامة آبل التجارية بـ1.29 تريليون دولار، استنادًا إلى تحليل شامل شمل أكثر من 4.5 مليون مقابلة مع مستهلكين في 522 فئة داخل 54 سوقًا حول العالم.

وأظهر التقرير أن آبل حافظت على مركزها الأول للعام الثاني على التوالي، بعد أن سجلت قفزة بنسبة 28% في قيمتها السوقية، واعتمد التصنيف أيضًا على الأداء المالي للشركة بقيادة تيم كوك، والذي يعكس ثقة المستهلكين المستمرة في منتجاتها، إلى جانب تمركزها القوي في سوق المنتجات الفاخرة، ونجاحها في التنويع بين الأجهزة والبرمجيات والخدمات.

وتمثل قيمة علامة آبل التجارية نحو 12% من إجمالي قيمة قائمة BrandZ لأكبر 100 علامة تجارية عالميًا، والتي وصلت إلى 10.7 تريليون دولار في عام 2025، وأبرز التقرير تفوق آبل على منافسيها مثل "ألفابت" المالكة لجوجل، و"مايكروسوفت"، في قطاعي التكنولوجيا الاستهلاكية والمنتجات الفاخرة، واللذين شهدا نموًا بنسبة 46% و45% على التوالي هذا العام.

وساهم الطلب القوي على أجهزة آبل الفاخرة مثل "آيفون برو" و"آبل ووتش ألترا" في ترسيخ مكانتها المتميزة في هذين القطاعين، واحتلت جوجل المركز الثاني في التصنيف، تلتها مايكروسوفت، ثم أمازون، وإنفيديا، وفيسبوك.

أما المركز السابع فكان من نصيب "إنستجرام" المملوك لشركة "ميتا"، والذي يرى كثيرون أنه قد ينافس "فيسبوك" بل وربما يحلّ محله مستقبلًا.

وسيطرت شركات التكنولوجيا على المراكز السبعة الأولى في القائمة، قبل أن تظهر سلسلة "ماكدونالدز" للوجبات السريعة في المركز الثامن، فيما عادت شركة "أوراكل" إلى المراكز الأولى باحتلالها المرتبة التاسعة، مما يعزز حضور شركات التقنية في قائمة BrandZ لهذا العام.



