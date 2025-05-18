شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مع ارتفاع درجة الحرارة.. 5 أجهزة إلكترونية يمنع توصيلها بأسلاك ضعيفة تسبب حرائق والان مع تفاصيل الخبر

تعتبر أسلاك توصيل الكهرباء قطعًا مفيدة ومن المعدات، ولكن هناك أجهزة معينة يجب تجنب توصيلها بها، القاعدة الذهبية هنا هي تجنب توصيل أي أجهزة إلكترونية تعمل باستمرار وأي شيء يمكن أن يتعرض للبلل.

الأجهزة الرئيسية

لا يتم تصميم سلك التمديد المتوسط ​​للتعامل مع نوع الحمل الكهربائي الذي تنتجه الأجهزة الكبيرة، مثل الثلاجات والغسالات وغسالات الأطباق ومجففات الملابس.

في أفضل الأحوال، قد تخاطر بإتلاف الجهاز وهو ما قد يكون خطأً مكلفًا ، وفي أسوأ الأحوال، قد تتعرض لخطر اندلاع حريق بسبب ارتفاع درجة الحرارة، وهو ما قد يكلفك أموالاً أكثر.

الأجهزة الصغيرة

حتى الأجهزة الصغيرة يمكن أن تكون سبباً للقلق عندما يتعلق الأمر بتوصيلها بسلك تمديد.

ويمكن لبعض الأدوات الأكثر إحكاما، مثل محمصات الخبز وأفران محمصة الخبز، أن تقدم أداء قويا، حيث تستخدم طاقة أكبر مما تتوقع.

وأجهزة الميكروويف هي نفس الشيء، وعادةً ما تستخدم طاقة أكبر مما يمكن للكابل المتوسط ​​التعامل معه ، ولكن يجب على الأسر أيضًا أن تكون حذرة من الخلاطات وأجهزة المزج والمقالي الهوائية وآلات صنع الوافل ، يمكن أن يؤدي ذلك إلى زيادة تحميل سلك التمديد خاصة إذا كان هناك العديد من الأجهزة المتصلة مما يؤدي إلى نشوب حريق.

مكيفات الهواء وسخانات المساحة

في حين أن الأسر قد تقوم بسحب وحدات مكيف الهواء من التخزين، يجب ملاحظة أنها تنتمي إلى منفذ حائط لتجنب أي مخاطر ارتفاع درجة الحرارة مع شريط الطاقة.

وتُعد سخانات المساحة أكثر خطورة في سلك التمديد، لأنها تستهلك كمية أكبر من الطاقة وتتجاوز في كثير من الأحيان سعة الكابل القياسي.

وتُستخدم شرائح الطاقة بشكل عام للأجهزة ذات الطاقة المنخفضة مثل أجهزة الكمبيوتر أو المصابيح، وليس للأجهزة ذات القدرة العالية.

الأجهزة الكهربائية الخارجية

خلال فصل الصيف، قد يكون من المغري استخدام " أسلاك الطاقة مثل المشترك الكهربائى " في الخارج للأجهزة الخارجية ، لكن القيام بذلك يمكن أن يشكل مخاطر تتعلق بالحرارة والطقس.



ويمكن أن يؤدي ارتفاع درجة الحرارة بسبب الأسلاك الملفوفة، والتعرض للرطوبة، والأضرار الناجمة عن الشمس والرياح إلى زيادة خطر نشوب حريق أو صدمة كهربائية.

لتجنب ذلك، من المهم استخدام أسلاك مخصصة للاستخدام الخارجي وحماية الوصلات من المطر والشمس.

واقيات التيار الزائد

أصبحت المنازل مليئة بالأجهزة الإلكترونية هذه الأيام ورغم أنه قد يكون من المغري توصيل كابل تمديد بآخر لزيادة عدد المنافذ إلى أقصى حد، إلا أن هذا أمر خطير.

وحذر الخبراء من "التوصيل المتسلسل" لشرائح الطاقة المتعددة وأجهزة حماية التيار الكهربائي.

يأتي "التسلسل المتسلسل"، كما هو معروف، مع مخاطر جسيمة، بما في ذلك ارتفاع درجة الحرارة، ومخاطر الحرائق، والصدمات الكهربائية، وإبطال الضمانات على أجهزتك.

يتم تصنيف كل شريط طاقة لحمل كهربائي محدد مقدار الطاقة التي يمكنه التعامل معها بأمان قبل أن يفشل.

ولكن عندما تقوم بتوصيل شريط طاقة بآخر، فقد يتجاوزان هذه السعة ، وعادةً ما يكون الجهاز الأقرب إلى مقبس الحائط هو الذي يتلقى الضربة الأقوى مما يعني أنه الجهاز الأكثر عرضة للتعثر.



