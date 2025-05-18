شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كل ما تريد معرفته عن ميزات جوجل الجديدة للذكاء الاصطناعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت جوجل عن إطلاق ميزات جديدة للذكاء الاصطناعي وإمكانية الوصول إلى نظامي أندرويد وكروم، وقد أطلقت الشركة، التي تتخذ من ماونتن فيو مقراً لها، هذه الميزات بمناسبة اليوم العالمي للتوعية بإمكانية الوصول، وقد أضافت الشركة ميزات Gemini إلى ميزة وصف النص البديل، وتعمل حالياً على توسيع ميزة "التسميات التوضيحية التعبيرية"، التي كانت متوفرة فقط في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى ذلك، يُضيف متصفح جوجل كروم ميزتين جديدتين لإمكانية الوصول لمساعدة ضعاف البصر.

جوجل تُقدم ميزات جديدة لإمكانية الوصول

في منشور على مدونتها، أعلنت جوجل أنها تُطلق تحديثات جديدة لنظامي أندرويد وكروم لإنشاء تجارب مُخصصة للبصر والسمع، كما تُضيف جوجل موارد جديدة للمطورين الذين يُطورون أدوات التعرف على الكلام.

بدءاً من أندرويد، تُقدم جوجل ميزة جديدة وتُوسّع نطاق الميزة الأخرى لتشمل المزيد من المستخدمين، في العام الماضي، دمجت الشركة إمكانيات نظام Gemini في TalkBack، قارئ الشاشة في نظام أندرويد، مما مكّنه من إنشاء تعليقات وصفية للصور بدون نص بديل، والآن، يجري توسيع هذه الميزة: لن يقتصر الأمر على سماع أوصاف نصية بديلة للصور فحسب، بل سيمكنهم أيضًا طرح أسئلة حول الصور نفسها، بالإضافة إلى ذلك، ستتيح هذه الميزة للمستخدمين طرح أسئلة حول شاشاتهم.

وفي ديسمبر 2024، طرحت جوجل ميزة التعليقات التوضيحية التعبيرية لنظام أندرويد في الولايات المتحدة، كجزء من ميزة التعليقات التوضيحية المباشرة، تضيف هذه الميزة المدعومة بالذكاء الاصطناعي تنسيقًا جديدًا لتوصيل السياق الكامن وراء الأصوات بشكل أفضل، وقالت الشركة إن هذه الترجمات ستكون قادرة على إيصال أشياء مثل النبرة، ومستوى الصوت، والإشارات البيئية، بالإضافة إلى الأصوات البشرية.

على سبيل المثال، ستكتب الميزة "لاااااا" بدلاً من "لا" عندما يقولها المتحدث بشكل قاطع، مما يُرجّح أن يُظهر خيبة أمل (تذكر قول دارث فيدر "لا" في فيلم حرب النجوم: الحلقة الثالثة)، أو سيكتب "لقطة مذهلة" عندما يكون المعلق متحمسًا للقطة رائعة في مباراة كريكيت أو كرة قدم، تُطرح الآن ميزة "التعليقات التوضيحية التعبيرية" باللغة الإنجليزية في أستراليا وكندا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة على الأجهزة التي تعمل بنظام أندرويد 15 والإصدارات الأحدث.

يحصل جوجل كروم أيضًا على بعض ميزات إمكانية الوصول الجديدة، في السابق، لم يكن إصدار سطح المكتب من المتصفح يدعم قارئات الشاشة لملفات PDF الممسوحة ضوئيًا، الآن، تعمل الشركة على تغيير ذلك بإضافة ميزة التعرف الضوئي على الحروف (OCR)، سيتمكن كروم الآن من التعرف على ملفات PDF الممسوحة ضوئيًا، والتظليل، والنسخ، والبحث، وحتى استخدام قارئات الشاشة لقراءتها.

الميزة الثانية هي "تكبير الصفحة"، يمكنها زيادة حجم النص في صفحات الويب في كروم على نظام أندرويد، دون التأثير على تخطيط الصفحة، هذه الميزة موجهة لمن يعانون من ضعف البصر ويفضلون قراءة الخطوط الكبيرة دون الحاجة إلى تحريك الصفحة يمينًا ويسارًا مرارًا وتكرارًا.