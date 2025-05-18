شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إكس بوكس يسمح بتثبيت ألعابك المفضلة على الشاشة الرئيسية.. اعرف إزاى والان مع تفاصيل الخبر

ستتيح مايكروسوفت لمالكي أجهزة إكس بوكس ​​تثبيت التطبيقات والألعاب مباشرةً على واجهة المستخدم الرئيسية، سيتوفر أحدث تغيير في قسم الشاشة الرئيسية بلوحة تحكم إكس بوكس ​​لمشتركي إكس بوكس ​​إنسايدر هذا الأسبوع، إلى جانب خيارات لإخفاء تطبيقات النظام، واختيار عدد التطبيقات والألعاب المدرجة، وتعديل حجم واجهة المستخدم.

وستتمكن قريبًا من تثبيت ما يصل إلى ثلاث ألعاب أو تطبيقات لعبتها مؤخرًا على الشاشة الرئيسية.

وتوضح إيدن ماري ، كبيرة مهندسي البرمجيات في قسم تجارب Xbox: "ستبقى هذه الألعاب في مقدمة القائمة عند تشغيل تطبيقات أخرى، مما يتيح لك الوصول السريع إلى عناوينك المفضلة".

وإذا كنت لا ترغب في ظهور تطبيقات النظام على الشاشة الرئيسية، يمكنك تعطيلها للتركيز فقط على الألعاب والتطبيقات، وإذا كنت ترغب في تحسين التخصيص، فستتمكن قريبًا من تقليل عدد المربعات المرئية في قائمة الألعاب والتطبيقات التي تم تشغيلها مؤخرًا، وتقول مايكروسوفت إنها تعمل على تحسين هذا الإعداد، وسيكون متاحًا قريبًا لمشتركي Xbox Insider.

وتجرى مايكروسوفت هذه التغييرات على واجهة Xbox Home استجابةً لطلبات المستخدمين بمزيد من التخصيص ، وتقول ماري: "سمعنا من الكثيرين منكم أن Home يجب أن تُشعركم وكأنكم في مساحتكم الخاصة ، سواءً كان ذلك إظهار ألعابكم المفضلة، أو إخفاء ما لا تستخدمونه، أو ببساطة جعل Home أقل ازدحامًا، فإن هذا التحديث هو استجابة مباشرة لهذه الملاحظات".

واختبرت مايكروسوفت سابقًا إصلاحًا كبيرًا لواجهة المستخدم الرئيسية لـ Xbox في عام 2022، قبل شحنها على نطاق واسع إلى مالكي Xbox في عام 2023 ، وقد وفرت شركة صناعة البرامج مساحة أكبر للخلفيات، والوصول السريع إلى الألعاب، والمتجر، والإعدادات كجزء من إصلاح واجهة المستخدم.