شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: OpenAI تطلق برنامجًا لهندسة برمجيات الذكاء الاصطناعى.. القصة الكاملة فى 5 نقاط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت OpenAI مؤخرًا برنامجها الجديد لبرمجة الذكاء الاصطناعي، Codex، في ChatGPT، حيث تصفه الشركة بأنه برنامج هندسة برمجيات قائم على السحابة، قادر على العمل على العديد من المهام بالتوازي، ويعمل بنظام Codex-1، وتقول OpenAI إن Codex-1، وهو أحد أشكال نموذج O3 الخاص بها للذكاء الاصطناعي، أكثر انسيابية بشكل ملحوظ.

صُمم Codex للمساعدة في تطوير البرمجيات، ويمكنه التعامل مع مهام مثل تنفيذ الميزات، وإصلاح الأخطاء، واستعلامات قاعدة الكود، وحتى إنشاء طلبات سحب للمراجعة، يتم تنفيذ كل مهمة داخل بيئة اختبار سحابية مخصصة، مُجهزة مسبقًا مع مستودع مشروعك، لنلقِ نظرة على القصة الكاملة في 5 نقاط.

أطلقت OpenAI برنامج Codex، برنامج الذكاء الاصطناعي الجديد، في 5 نقاط:



- ما هو برنامج Codex من OpenAI؟

يوم الجمعة، عقدت OpenAI بثًا مباشرًا للإعلان عن إطلاق برنامج Codex الجديد لبرمجة الذكاء الاصطناعي، إنه وكيل برمجة ذكاء اصطناعي مدمج في ChatGPT، وقادر على إدارة عدة مهام تطوير في آنٍ واحد، تُصرّح OpenAI بقدرته على إنشاء ميزات، وإصلاح الأخطاء، والإجابة على أسئلة تقنية حول قاعدة بيانات المستخدم، حيث تعمل كل مهمة بأمان ضمن بيئة برمجة محمية.

يعتمد Codex على نسخة مُخصصة من نموذج O3 الاستدلالي من OpenAI، وقد تم تحسينه خصيصًا لهندسة البرمجيات، وتقول الشركة إن هذا النموذج تم تدريبه من خلال التعلم التعزيزي على سيناريوهات تطوير واقعية لإنتاج شيفرة "تعكس بدقة أسلوب المستخدم وتفضيلات العلاقات العامة، وتلتزم بدقة بالتعليمات، ويمكنها إجراء الاختبارات بشكل متكرر حتى تحصل على نتيجة ناجحة".

- التوفر: بدأت OpenAI في طرح Codex تدريجيًا للمستخدمين المشتركين في خطط ChatGPT Pro وEnterprise وTeam بدءًا من اليوم، هذا الإصدار التدريجي يعني أن المشتركين في الخطط الأعلى سيكونون من بين أوائل من يحصلون على إمكانية الوصول إلى مساعد تطوير البرمجيات الجديد داخل ChatGPT.

من المتوقع أن يتوفر دعم لمستخدمي خطتي ChatGPT Plus وEdu قريبًا، على الرغم من عدم الإعلان عن جدول زمني محدد، سيؤدي هذا الطرح الأوسع في نهاية المطاف إلى إتاحة إمكانيات Codex المتقدمة في البرمجة - مثل تنفيذ الميزات وإصلاح الأخطاء والاختبار الآلي - لجمهور أوسع في كل من البيئات المهنية والتعليمية.

- كيفية الاستخدام؟ يمكن الوصول إلى Codex عبر الشريط الجانبي لـ ChatGPT، حيث يمكنك تعيين مهام برمجة جديدة عن طريق إدخال موجه واختيار "البرمجة"، إذا كنت بحاجة إلى توضيح أو معلومات حول قاعدة بياناتك البرمجية، فما عليك سوى النقر على "اسأل".

- السبب: عادةً ما تُنجز المهام في غضون دقيقة إلى 30 دقيقة، وذلك حسب درجة تعقيدها، ويمكنك مشاهدة العملية تتطور فورًا، يتم التعامل مع كل مهمة على حدة في مساحة عمل معزولة خاصة بها، والتي يتم تحميلها تلقائيًا بقاعدة بياناتك البرمجية، يستطيع Codex قراءة الملفات وتعديلها، بالإضافة إلى تنفيذ أوامر مثل تشغيل مجموعات الاختبار، وأدوات فحص الأخطاء، ومدققات النوع.

- نتائج مهمة معينة: بعد إكمال المهمة، يُجري Codex تغييراته في بيئته، يُقدّم دليلاً شفافاً وقابلاً للتحقق على إجراءاته من خلال الرجوع إلى سجلات المحطة الطرفية ونتائج الاختبارات، ما يُمكّنك من متابعة ما تم إجراؤه بدقة، ومن هناك، يُمكنك مراجعة النتائج، وطلب التغييرات، ورفع طلب سحب على GitHub، أو تطبيق التحديثات مباشرةً على بيئة التطوير الخاصة بك، كما تُتيح لك الأداة تهيئة مساحة عمل Codex لتُحاكي إعدادات التطوير الفعلية لديك بأكبر قدر ممكن.