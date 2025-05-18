شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فورتنايت تمنع مجددًا على أجهزة آيفون: أبل تغلق الباب أمام أحدث محاولات إيبك والان مع تفاصيل الخبر

تجددت المعركة بين شركة "إيبك جيمز" وآبل حول عودة لعبة فورتنايت إلى نظام iOS، حيث شهد الأسبوع الجاري فصلًا جديدًا من التوتر، بعدما أغلقت آبل الباب أمام أحدث محاولات Epic لإعادة اللعبة إلى هواتف آيفون وأجهزة آيباد، حتى في الاتحاد الأوروبي، الذي كان يمثل بارقة أمل لمحبي اللعبة.

كانت فورتنايت قد عادت بالفعل لفترة قصيرة إلى مستخدمي iOS في الاتحاد الأوروبي بفضل قانون الأسواق الرقمية، الذي أُلزم آبل بالسماح لمتاجر التطبيقات الخارجية بالعمل على أجهزتها، واستغلت Epic هذا الانفتاح لتوفير فورتنايت عبر متجرها الخاص Epic Games Store وأيضًا من خلال AltStore PAL.

رغم أن التجربة لم تكن بنفس سلاسة متجر App Store التقليدي، فإنها كانت فرصة حقيقية لعشاق اللعبة للعودة إلى ساحات القتال الشهيرة عبر أجهزتهم المحمولة، إلا أن هذه العودة لم تدم طويلًا، حيث أكدت صحيفة The Verge هذا الأسبوع أن فورتنايت لم تعد متاحة للتنزيل من أي من المنصتين في أوروبا.

الرئيس التنفيذي لشركة "إيبك جيمز"، تيم سويني، لم يلتزم الصمت، بل خرج بتصريحات حادة عبر حسابه على منصة إكس "تويتر سابقًا"، متهمًا آبل بإعاقة عودة اللعبة عمدًا، وذهب أبعد من ذلك حين اتهم الشركة بالسماح بظهور "نسخ مقلدة غير رسمية" من فورتنايت في متجر التطبيقات، بينما تحجب النسخة الأصلية.

وقال سويني إن مراجعة التطبيقات من جانب آبل تحولت إلى "سلاح" يُستخدم لمنع فورتنايت من العودة إلى نظامها البيئي، كما كشف أن "إيبك" كانت قد أعادت تقديم اللعبة لمتجر App Store في الولايات المتحدة هذا الشهر، استنادًا إلى حكم قضائي حديث يسمح للمطورين بإدراج روابط لأنظمة دفع خارجية، لكن آبل رفضت الطلب.

هذا التطور الأخير يفتح الباب أمام تساؤلات كبيرة: هل ستتمكن فورتنايت من العودة إلى نظام iOS بشكل دائم؟ وعلى الرغم من محاولات Epic الالتفاف على قيود آبل باستخدام المتاجر الخارجية في أوروبا، فإن التجربة لم تصمد طويلًا، ما يعكس إصرار آبل على عدم التراجع.