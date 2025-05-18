شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سبيس إكس تطلق 26 قمرا صناعيا جديدا للإنترنت الفضائى من كاليفورنيا والان مع تفاصيل الخبر

أطلقت سبيس إكس دفعة أخرى من أقمار ستارلينك الصناعية للإنترنت من كاليفورنيا، حيث انطلق صاروخ فالكون 9، حاملاً 26 قمراً صناعياً من ستارلينك، من قاعدة فاندنبرج الفضائية، على الساحل الأوسط الضبابي لولاية كاليفورنيا.

ووفقا لما ذكره موقع "space"، فإنه بعد أكثر من ثماني دقائق بقليل، عادت المرحلة الأولى من صاروخ فالكون 9 إلى الأرض كما هو مخطط لها، حيث هبطت على متن سفينة سبيس إكس المسيرة المتمركزة في المحيط الهادئ.

وكانت هذه هي عملية الإقلاع والهبوط الثانية لهذا الصاروخ، وفي غضون ذلك، واصلت المرحلة العليا من صاروخ فالكون 9 حمل أقمار ستارلينك الـ 26 نحو مدار أرضي منخفض (LEO)، حيث تم نشرها في الموعد المحدد بعد 62.5 دقيقة من الإقلاع.

وكان الإطلاق هو الرحلة التاسعة والخمسين لصاروخ فالكون 9 لعام 2025، وقد خُصصت اثنتان وأربعون مهمة من هذه المهمات لتجميع شبكة ستارلينك، أكبر كوكبة أقمار صناعية بُنيت على الإطلاق.

ووفقًا لعالم الفيزياء الفلكية ومتتبع الأقمار الصناعية جوناثان ماكدويل، يوجد حاليًا ما يقرب من 7500 مركبة ستارلينك عاملة في المدار الأرضي المنخفض، والعدد في تزايد مستمر.