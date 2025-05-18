شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أكتيفيجن تنهى لعبة Call of Duty: Warzone على الموبايل.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت لعبة Call of Duty: Warzone Mobile، حيث تستعد أكتيفيجن لحذف اللعبة من متجري التطبيقات وجوجل بلاي غدا الأحد 18 مايو، مُنهيةً بذلك مسيرتها بشكل مفاجئ بعد أكثر من عام بقليل من إطلاقها العالمي، وأُطلقت Warzone Mobile في 21 مارس 2024، وكانت تهدف إلى تكرار نجاح نظيراتها على أجهزة الكمبيوتر ووحدات التحكم، ومع ذلك، واجهت نسخة الأجهزة المحمولة صعوبة في إيجاد مكان لها بين اللاعبين النشطين.

في منشور نُشر على X، أقرت الشركة بهذا النقص، مُشيرةً إلى أن اللعبة لم تُلبِّ توقعات اللاعبين الذين يُفضّلون الأجهزة المحمولة.

وسيظل بإمكان اللاعبين الذين ثبّتوا اللعبة قبل يوم الاثنين 19 مايو الوصول إليها، والأهم من ذلك، ستظل ميزات مثل قوائم الجرد المشتركة والتقدم المُتبادل بين أجهزة التحكم والكمبيوتر الشخصي قائمة، وستستمر ميزة التوفيق عبر الإنترنت في العمل، لكن هذا الدعم له قيود.

وفقًا لصفحة دعم Activision، لن يكون هناك محتوى موسمي جديد أو تحديثات لأسلوب اللعب، وسيتم تعطيل ميزات التواصل الاجتماعي عبر المنصات.

كما لن يتمكن اللاعبون من شراء عناصر داخل اللعبة بأموال حقيقية، ولن يتم رد أي مبالغ مدفوعة للمشتريات السابقة أو نقاط COD غير المستخدمة.

وتصرح الشركة: "اتخذ هذا القرار بعد دراسة متأنية، وبينما نفخر بالإنجاز في جلب Call of Duty: Warzone إلى الهواتف المحمولة بطريقة أصلية، إلا أنه للأسف لم يلبِ توقعاتنا لدى اللاعبين الذين يُركزون على الهواتف المحمولة كما فعل مع جمهور أجهزة الكمبيوتر وأجهزة الألعاب."

تُشير هذه الخطوة إلى تحول استراتيجي لشركة Activision، التي تُعيد الآن تقييم طموحاتها في مجال الهواتف المحمولة. كانت لعبة Warzone Mobile جزءًا من حملة أوسع للتوسع في مجال ألعاب الهواتف المحمولة، وهي جهود عززها استحواذ مايكروسوفت على Activision، مما عزز بشكل كبير من مكانة عملاق التكنولوجيا في هذا القطاع.

ولكن على الرغم من هذه الطموحات، فشلت اللعبة في الحفاظ على مستويات تفاعل تُضاهي إصداراتها على منصات الألعاب والحواسيب الشخصية.

يُسلط هذا الوداع لـ Warzone Mobile الضوء على تحديات نقل الألعاب الضخمة إلى المنصات المحمولة. فبينما كانت ميزات مثل التقدم المشترك تهدف إلى توحيد التجربة عبر الأجهزة، إلا أنها في النهاية لم تكن كافية لإبقاء اللاعبين الذين يُركزون على الهواتف المحمولة مُدمنين عليها.

ورغم أن الخوادم ستبقى متاحة للمستخدمين الحاليين، إلا أن طموحات Warzone Mobile قد سَدلت الستار عليها، مما يُجبر Activision على إعادة تنظيم صفوفها وإعادة النظر في خطواتها التالية في عالم ألعاب الهواتف المحمولة الذي يشهد منافسة شرسة.