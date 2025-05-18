شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "نقاط الذروة": يوتيوب يستخدم Gemini لعرض الإعلانات فى اللحظات الأهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف يوتيوب عن ميزة جديدة للذكاء الاصطناعي لمعلنيه، حيث عُرضت هذه الميزة الجديدة، التي أُطلق عليها اسم "نقاط الذروة"أو "Peak Points"، خلال فعالية Brandcast التي أقامتها الشركة في نيويورك، وصرح عملاق بث الفيديو المملوك لشركة جوجل أن هذه الميزة ستستخدم منصة جيميني لتحديد اللحظة الأكثر تفاعلاً في الفيديو، وسيتم بعد ذلك اختيار هذه اللحظة كمساحة إعلانية لزيادة وصول الإعلان إلى أكبر عدد ممكن، والجدير بالذكر أن هذه الميزة متاحة حاليًا كبرنامج تجريبي.

في منشور على مدونته، شرح يوتيوب بالتفصيل الميزة الجديدة التي تُركز على المعلنين، وتُعد الإعلانات أحد أهم مصادر الدخل لشركة بث الفيديو، فهي لا تُدرّ إيرادات للشركة فحسب، بل تُساعد أيضًا في تحقيق الدخل من الفيديوهات، حيث تتم مشاركة نسبة مئوية من إجمالي إيرادات الإعلانات من الفيديو مع منشئي المحتوى.

وفي الماضي، كانت الشركة تضع إعلانات في بداية مقاطع الفيديو، وتضيف إعلانات لا يمكن تخطيها، بل وتلاحق حتى مستخدمي أدوات حظر الإعلانات لتجنب ظهورها، ووفقًا لتقرير، تعمل يوتيوب أيضًا على عرض إعلانات تظهر عند إيقاف الفيديو مؤقتًا، ومن المرجح أن تضمن جميع هذه الإجراءات مشاهدة المزيد من الأشخاص للإعلانات.

وتسير أساسيات ميزة "نقاط الذروة" التي تم الكشف عنها مؤخرًا على نفس المنوال. فقد أعلنت يوتيوب أنها ستستخدم منصة جيميني لتحليل مقاطع الفيديو وتحديد اللحظات التي يتفاعل فيها المشاهدون بشكل أكبر، قد تكون هذه اللحظات لحظة حاسمة في الفيديو، أو لحظة تسبق حدثًا مميزًا.

في فيديو تجريبي يعرض الميزة، تمكنت جيميني من تحديد نافذة إعلانية قبل أن يتقدم شخص ما لخطبة حبيبته، ووفقًا لتقرير CNBC، تكتشف جيميني هذه اللحظات من خلال تحليل الفيديو إطارًا بإطار ومراجعة نصه، لم تُحدد الشركة ما إذا كان سلوك المستخدم (إيقاف الفيديو مؤقتًا في مكان مُحدد، أو إرجاعه عدة مرات) قد جُمِعَ وحلِّلَ أيضًا لهذه الميزة.

وفي حين أن هذه الميزة من المُرجَّح أن تُحسِّن وصول الإعلانات، إلا أنها قد تُسبِّب أيضًا إحباطًا لدى المُشاهدين، حيث تُشغَّل الإعلانات مُباشرةً قبل لحظة مُهمة في الفيديو، مما يُقلِّل من انغماسهم فيه، ويُقال إن هذه الميزة في مرحلتها التجريبية، وسيتم إطلاقها في مناطق مُختلفة على مدار العام.



