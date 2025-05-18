شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تخطط لاستخدام قدرات الذكاء الاصطناعى المتقدمة فى آيفون 20.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

كشف تقرير جديد عن خطط آبل لاستخدام تقنية ذاكرة ذكاء اصطناعي متقدمة في هاتفها الذكي الذي يحتفل بالذكرى العشرين لإطلاقه، ووفقًا لـ ETNews، وسيستخدم هاتف iPhone 20 ذاكرة محمولة عالية النطاق الترددي (HBM) ، والتي تعمل عن طريق تكديس شرائح ذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية (DRAM) متعددة رأسيًا ، وتتصل هذه الشرائح عبر وصلات رأسية تُسمى "فتحات السيليكون" (TSVs)، مما يُحسّن سرعات نقل الإشارات ، وتُوفر هذه السرعات العالية أداءً أفضل مقارنةً بالتقنيات القديمة والتقليدية.

ولأن وحدات ذاكرة HBM تسمح بتصغير حجم ذاكرة الوصول العشوائي (RAM)، يمكن أن تُسهم هذه التقنية في تطوير طُرز iPhone أنحف أو مُتغيرات من iPhone بخلايا بطاريات أكبر لإطالة عمر البطارية.

بالإضافة إلى ذلك، فإن توصيل وحدة ذاكرة HBM المحمولة بوحدة معالجة الرسومات (GPU) في طُرز iPhone 20 Pro قد يسمح بتشغيل نماذج اللغات الكبيرة (LLM) على الجهاز دون استهلاك كبير لعمر البطارية أو زيادة زمن وصول الهاتف.

في حين تعرضت مبادرة الذكاء الاصطناعي الأولية لشركة آبل وهى ابل انتلجنس ، لانتقادات شديدة لعدم فائدتها مقارنة بما قدمته Google و شركات أخرى حتى الآن، فإن الحقيقة هي أننا في المراحل المبكرة للغاية من الذكاء الاصطناعي على الهواتف الذكية، لذا فإن استخدام HBM على iPhone 20 يمكن أن يؤدي إلى موجة ضخمة من القدرات الجديدة المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتي لا يمكننا حتى تخمينها خلال هذا الوقت.

من الجدير بالذكر، أشارت الشائعات الأسبوع الماضى إلى أن آبل ستحتفل بمرور 20 عامًا على إطلاق آيفون بإصدار هاتف آيفون 20 برو، المصنوع بالكامل من الزجاج في عام 2027 ، بإطار غير مرئي، وبدون منفذ شحن أو نقل بيانات ، وسيتم نقل ميزة Face ID وكاميرات FaceTime إلى أسفل الشاشة ، و إذا سارت الأمور وفقًا للخطة، فسيكون آيفون 20 رائعًا، وسيُرسي معايير هواتف آيفون على مدى السنوات الخمس إلى العشر القادمة.