شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: نتفليكس تثير غضب المستخدمين بخطة عرض إعلانات الذكاء الاصطناعى بمنتصف البث والان مع تفاصيل الخبر

كشفت شركة البث العملاقة "نتفليكس"، أنها ستدمج إعلانات مُصممة باستخدام "الذكاء الاصطناعي المُولّد"، فمع حلول عام 2026، ستبدأ هذه الإعلانات المُولدة بالذكاء الاصطناعي في الظهور ليس فقط أثناء فترات انقطاع المحتوى، ولكن أيضًا عندما يضغط المستخدمون على زر الإيقاف المؤقت، والطريقة الوحيدة للتخلص من هذه الفواصل المزعجة هي دفع ثمن الاشتراكات الأكثر تكلفة بدون إعلانات.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تقول نتفليكس إن الذكاء الاصطناعي سيُستخدم "لدمج إعلانات المُعلنين مع عوالم برامجنا فورًا"، فبدلًا من رؤية إعلان عادى، يمكن للمستخدمين عرض إعلان لمنتج بحثوا عنه سابقًا في ذلك اليوم، ممزوجًا بمحتوى من برنامج.

ومع ذلك، توافد عملاء نتفليكس الغاضبون على وسائل التواصل الاجتماعي للتعبير عن غضبهم، حيث كتب أحدهم: "أضع إصبعي على زر إلغاء الاشتراك يا نتفليكس".

في حين أن هذا الجانب من العمل جديد نسبيًا بالنسبة لنتفليكس، إلا أن الشركة تبدو الآن مستعدة لتطوير دخلها من الإعلانات بسرعة.

في حديثها للمعلنين خلال فعالية Upfront، قالت إيمي راينهارد، رئيسة قسم الإعلان في نتفليكس: "أسس أعمالنا الإعلانية جاهزة، وفي المستقبل، ستكون وتيرة التقدم أسرع".

يبدو أن جزءًا من هذا التطور الأسرع يتضمن الآن تضمين إعلانات تستخدم عناصر مُولدة بالذكاء الاصطناعي، وهذا يعني أن الإعلانات الجديدة ستكون واعية بالسياق، ومُخصصة لكل مُشاهد، وقد تكون تفاعلية أيضًا مع روابط قابلة للضغط، ورموز الاستجابة السريعة، ووضع مُستهدف للمنتج.