شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Google One تصل إلى 150 مليون مشترك بفضل الذكاء الاصطناعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت شركة ألفابت لرويترز، إن خدمة اشتراك جوجل وان، التي تفرض رسومًا على المستخدمين مقابل التخزين السحابي وميزات الذكاء الاصطناعي، تجاوزت مؤخرًا 150 مليون مشترك، ويمثل هذا زيادة بنسبة 50% منذ فبراير 2024، عندما تجاوزت جوجل ون 100 مليون مشترك بعد ما يقرب من ست سنوات من إطلاق الخدمة.

في الشهر نفسه، طرحت جوجل خطة اشتراك شهرية بقيمة 19.99 دولارًا أمريكيًا (حوالي 1710 روبية هندية) مع إمكانية الوصول إلى إمكانيات الذكاء الاصطناعي غير المتاحة للمستخدمين المجانيين.

وتواصل الشركة تقديم مستويات اشتراك جوجل ون لتخزين الملفات، ولكن بدون معظم ميزات الذكاء الاصطناعي، وبأسعار أقل.

ووفقًا لشيمريت بن يائير، نائب رئيس جوجل المسئول عن خدمة الاشتراك، استقطبت مستوى الذكاء الاصطناعي الجديد ملايين الاشتراكات، ويُعدّ Google One جزءًا من جهود Alphabet لتنويع أعمالها بما يتجاوز الإعلانات، والتي شكّلت أكثر من ثلاثة أرباع إيراداتها الإجمالية لعام 2024، والبالغة 350 مليار دولار أمريكي.

وقد يلعب نجاح Alphabet في مجال الاشتراكات دورًا رئيسيًا في توقعاتها المالية على المدى الطويل، في ظلّ مواجهتها لتهديد روبوتات الدردشة الذكية، مثل ChatGPT من OpenAI أو Gemini من Google، لمعقلها في مجال محركات البحث.

وأفاد مسؤول تنفيذي في Apple خلال شهادته أمام المحكمة الأسبوع الماضي بأنّ عروض الذكاء الاصطناعي تسببت في انخفاض عمليات البحث على متصفح Safari من Apple لأول مرة على الإطلاق.

وتسعى الشركة المصنّعة لهواتف iPhone إلى طرح خيارات بحث مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وهي ضربة موجعة لشركة Alphabet، التي خسرت 150 مليار دولار أمريكي من قيمتها السوقية في ذلك اليوم.

على عكس محركات البحث، لم تجد واجهات الذكاء الاصطناعي بعدُ طريقةً سلسةً لدمج الإعلانات. وبدلاً من ذلك، تفرض العديد من الشركات رسومًا على المستخدمين من خلال الاشتراكات أو بناءً على استخدام المنتج، وتساءل المستثمرون عن كيفية تكيف جوجل.

وصرح الرئيس التنفيذي سوندار بيتشاي في فبراير، عندما سُئل عن جهود تحقيق الدخل من منصة جيميني خلال مكالمة أرباح: "كما رأيتم مع يوتيوب، سنمنح المستخدمين خياراتٍ مع مرور الوقت". وأضاف: "أعتقد أننا سنركز هذا العام على الاشتراكات".