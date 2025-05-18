شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شاهد.. مركبة ناسا تراقب ظهور القمر على سطح المريخ فى صورة والان مع تفاصيل الخبر

التقطت مركبة "بيرسيفيرانس" التابعة لناسا صورة قبل الفجر لقمر المريخ "ديموس"، وهو في سماء المريخ في مشهدٍ خافت الإضاءة للكوكب.

ووفقا لما ذكره موقع "space"، على عكس قمر الأرض، الذي يبلغ حجمه ربع حجم الكوكب تقريبًا، فإن حجم ديموس أقل من 1/500 من حجم المريخ، هذا يعني أنه عند رؤيته في سماء الليل يبدو مثل النجم البعيد.



قمر المريخ

ويُكمل ديموس دورةً كاملةً حول المريخ كل 30 ساعة و17 دقيقة، على مسافة متوسطة تبلغ 14576 ميلًا (23458 كيلومترًا) من سطح المريخ.

وفي وقت التقاط هذه الصورة، كانت مركبة بيرسيفيرانس في مكان بقرب من فوهة وودستوك، في وسط اليمين، على بُعد حوالي نصف ميل (750 مترًا) من المركبة.

كما أن هذا المنظر هو نتاج 16 لقطة فردية، جمعتها مركبة بيرسيفيرانس في صورة واحدة ثم أرسلتها إلى الأرض.