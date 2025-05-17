شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسريب مواصفات iPhone 17 Air.. الوزن والبطارية الصغيرة يثيران سخرية المستخدمين والان مع تفاصيل الخبر

يمثل iPhone 17 Air هاتف ذكي رائد جديد من آبل، ومن المقرر أن يحل محل طراز بلس، كانت هناك مخاوف بشأن سعة البطارية خاصةً وأن هاتف لشركة أخرى منافسة له يمتلك بطارية صغيرة أيضًا وتبين أن هذه المخاوف كانت في محلها.

وكشف مصدر من داخل سلسلة التوريد أن سعة بطارية iPhone 17 Air ستكون منخفضة بشكل مثير للسخرية تبلغ 2800 مللي أمبير في الساعة، وهذا أقل بكثير من البطارية الصغيرة بالفعل والتي تبلغ 3900 مللي أمبير في الساعة داخل هواتف أخرى، ويبدو أن شركة آبل وشركات الهواتف الأخرى يقومون بالتضحية بعمر البطارية وهو أمر يطلبه المستخدمون باستمرار لصنع هواتف أنحف، إلى جانب سعة البطارية.

وكشف هذا المصدر أيضًا أن سمك iPhone 17 Air يبلغ 5.5 مم ويزن حوالي 145 جرامًا، كما يبدو أن iPhone 17 Air سيتفوق على نظائره عندما يتعلق الأمر بالنحافة.

وهناك شائعات أيضًا حول استخدام iPhone 17 Air بطارية أكثر كثافةً لتعويض قصر عمر البطارية، لكن هناك شك في ذلك، والأرجح أن Apple تعتمد على البطارية الصغيرة لبيع المزيد من الأغطية لإطالة عمر البطارية .

وأفادت التقارير، أن الشركة تخطط أيضًا لاستخدام ذكاء Apple لإطالة عمر بطارية هاتف iPhone 17 Air، وتُدرب Apple الذكاء الاصطناعي على بيانات جُمعت من آلاف المستخدمين لإنتاج نموذج يُحسّن استخدام التطبيقات على iPhone، ومع ذلك، وبالنظر إلى أداء ذكاء Apple حتى الآن، لا أتوقع أن تكون هذه الميزة مفيدة جدًا.