تكنولوجيا: Realme تعلن موعد إطلاق Realme GT 7 Dream Edition عالمياً

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت Realme عن إطلاق النسخة العالمية من سلسلة GT 7 في الأسواق الدولية يوم 27 مايو 2025، وذلك خلال حدث كبير سيعقد في باريس، فرنسا. لن يقتصر الحدث على النسخة العالمية من GT 7 فحسب، بل سيشمل أيضًا إطلاق Realme GT 7T في الهند بالتزامن مع الإعلان العالمي. ولم تتوقف المفاجآت عند هذا الحد، حيث كشفت العلامة التجارية الصينية أنها ستكشف النقاب عن إصدار خاص، Realme GT 7 Dream Edition، في اليوم نفسه.

نشرت الصفحة الرسمية لـ Realme في الهند منشورًا على منصة X يتضمن صورة ترويجية تُظهر ما يبدو أنه سيارة فورمولا 1 مغطاة بغطاء، مما يلمح إلى تصميم فريد مستوحى من عالم السباقات لـ GT 7 Dream Edition. لم تكشف Realme عن تفاصيل إضافية حول هذا الإصدار، لكن المنشور تضمن إشارة إلى تاريخ 20 مايو، مما يوحي بأن الشركة ستشارك المزيد من المعلومات حول هذا الهاتف يوم الثلاثاء القادم.

كما أثارت الصفحة العالمية لـ Realme على X التشويق حول GT 7 Dream Edition، مؤكدة أن هذا الإصدار لن يكون حصريًا للسوق الهندية، بل سيتوفر عالميًا، مما يعزز من جاذبيته لعشاق العلامة التجارية في مختلف الأسواق.

لم تُفصح Realme بعد عن التفاصيل الكاملة لمواصفات GT 7T، لكنها أكدت أن النسخة العالمية من GT 7 ستأتي مزودة بمعالج MediaTek Dimensity 9400e، وبطارية بسعة 7000 مللي أمبير مع شحن سريع بقوة 120 واط. هذه المواصفات تختلف عن النسخة الصينية من GT 7، التي تضمنت معالج Dimensity 9400+ وبطارية بسعة 7200 مللي أمبير مع شحن بقوة 100 واط.

تشير هذه الاختلافات إلى استراتيجية Realme لتخصيص الأداء وفقًا لمتطلبات الأسواق المختلفة، مع الحفاظ على تجربة متميزة في الأداء وإدارة الطاقة. ومن المتوقع أن يتميز GT 7 Dream Edition بتصميم فريد مع أيقونات وثيمات مخصصة، إلى جانب تغليف حصري، مع احتفاظه بمواصفات مشابهة للإصدار القياسي GT 7.

إلى جانب سلسلة الهواتف، ستكشف Realme عن سماعات Buds Air7 Pro اللاسلكية (TWS) في الأسواق الدولية، بما في ذلك الهند، خلال الحدث نفسه يوم 27 مايو. تم إطلاق هذه السماعات في الصين الشهر الماضي، ومن المتوقع أن تقدم تجربة صوتية متقدمة تكمل الأداء القوي لسلسلة GT 7.

تُروج Realme لسلسلة GT 7 تحت شعار “القوة التي لا تتوقف”، مع التركيز على الأداء المستدام وتقنيات التبريد المتطورة مثل تصميم IceSense المعتمد على الجرافين، والذي يوفر تبديدًا حراريًا بزاوية 360 درجة. كما أكدت الشركة أن السلسلة ستوفر تجربة ألعاب مستقرة بمعدل 120 إطارًا في الثانية لمدة تصل إلى 6 ساعات، مما يجعلها خيارًا مثاليًا لعشاق الألعاب المحمولة.

من المتوقع أن تكون الأجهزة متاحة للشراء في الهند عبر Amazon، موقع Realme الرسمي، وبعض المتاجر التقليدية المختارة، مما يعكس استراتيجية الشركة للوصول إلى جمهور واسع.

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