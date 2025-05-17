تكنولوجيا: لعبة فورتنايت لا تزال غير متاحة لمستخدمي iOS بدون سبب واضح

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - على الرغم من فوز شركة Epic Games بمعركة قضائية حاسمة ضد أبل في وقت سابق من هذا الشهر، والتي سمحت من خلالها بفورتنايت أن تكون متاحة عبر متجر أبل الرسمي، إلا أن اللعبة لم تعود بعد إلى نظام iOS. وأوضح “تيم سويني”، المدير التنفيذي لشركة Epic Games، أنه لا يوجد سبب منطقي لتأخير أبل في عملية مراجعة اللعبة.

تمر جميع التطبيقات بمراجعة دقيقة قبل نشرها على متجر التطبيقات، ويبدو أن فريق مراجعة أبل يؤخر عمدًا إعادة فورتنايت رغم قرار المحكمة الذي سمح لشركة Epic Games باستخدام نظام دفع خارجي لا يخضع لنظام دفع أبل.

بدأ النزاع بين الشركتين في عام 2020، عندما أرسلت Epic Games نسخة من التطبيق تضمنت نظام دفع خارجي، مخالفًا بذلك قواعد أبل التي تمنع استخدام طرق دفع تتجاوز نظام الدفع الخاص بها.

ومنذ ذلك الحين، حكمت المحكمة لصالح Epic Games، لكن أبل قامت باستئناف الحكم الأخير وطلبت من المحكمة وقف أي تغييرات على متجر التطبيقات حتى تصدر حكمها النهائي.

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