شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اختراق بيانات 276 مليون أمريكى فى أكبر عمليات الاختراقات للرعاية الصحية والان مع تفاصيل الخبر

كشف خبراء، أن 276 مليون سجل مريض قد تعرض للاختراق في عام 2024، وتشير هذه البيانات إلى أن ثمانية من كل 10 أمريكيين قد تعرضوا لسرقة بيانات طبية العام الماضي، وكان هذ أكبر اختراق في عام 2024 وكذلك أحد أكبر عمليات اختراق بيانات الرعاية الصحية في تاريخ الولايات المتحدة، حيث أثر على 190 مليون مريض مرتبط بشركة Change Healthcare.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يحذر باحثون في هيئة مراقبة الإنترنت Check Point من هجوم إلكتروني جديد في مجال الرعاية الصحية قد يكشف عن معلومات أكثر حساسية من العام السابق.

ووفقًا للفريق، ينتحل مجرمو الإنترنت هوية أطباء ممارسين لخداع المرضى ودفعهم للكشف عن أرقام الضمان الاجتماعي والتاريخ الطبي وتفاصيل التأمين وغيرها من البيانات الشخصية، وكانت حملة التصيد الاحتيالي نشطة منذ 20 مارس، ويقدر الباحثون أن 95% من أهدافها في الولايات المتحدة.

وأفاد فريق Check Point: "في بعض إصدارات رسائل التصيد الاحتيالي هذه، ينشر مجرمو الإنترنت صورًا لأطباء ممارسين حقيقيين، لكنهم يربطونها بأسماء مزيفة".

تُوجّه رسائل البريد الإلكتروني المُستلِمين للتواصل مع مُقدم رعاية صحية مُدرج باستخدام رقم هاتف مُحدد، وهو جزء من عملية الاحتيال.

لاحظ الباحثون أن Zocdoc أصبح أداةً رئيسيةً في ترسانة المُهاجمين، إذ يُتيح لهم استخدام صور أطباء حقيقيين مع إخفاء هوياتهم ببيانات اعتماد مزيفة.

وأشار فريق Check Point إلى أن البيانات المُخترقة في عام 2024 بلغت حوالي 758,000 سجل يوميًا.

وقال الباحثون: "يقضي ضحايا سرقة الهوية الطبية ما مُتوسط 210 ساعات و2,500 دولار من جيوبهم الخاصة لاستعادة هوياتهم وحل التداعيات".

وفي إحدى الحالات، أنشأ مُجرمو الإنترنت ملفًا شخصيًا مُزيفًا على Zocdoc باستخدام صورة طبيب حقيقي ولكن باسم مُزيف، وأرسلوا رسالة مُسبقة مزيفة، وتأكيد حجز، وتعليمات إضافية.

كما أنه لحماية معلومات المرضى الشخصية وأموالهم، تُحث مؤسسات الرعاية الصحية على تثبيت فلاتر متقدمة للتصيد الاحتيالي، وإجراء تدريبات دورية على الأمن السيبراني للموظفين، بالإضافة إلى تمارين محاكاة، والتأكد من جاهزية فرق تكنولوجيا المعلومات لديها للاستجابة السريعة للتهديدات.