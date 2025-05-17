شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تحتفل باليوم العالمى للتوعية بإمكانية الوصول بمزايا جديدة فى أندرويد وكروم والان مع تفاصيل الخبر

في إطار الاحتفال باليوم العالمي للتوعية بإمكانية الوصول، أعلنت شركة جوجل عن مجموعة من التحديثات المهمة لأنظمة أندرويد ومتصفح كروم، تهدف إلى جعل التكنولوجيا أكثر شمولًا وسهولة في الاستخدام، خاصة لذوي الإعاقات البصرية والسمعية والنطقية، وتستند هذه التحديثات إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتحديدًا "جيميني"، الذكاء الاصطناعي المتقدم من جوجل.

قامت جوجل بدمج تقنيات جيميني في ميزات أندرويد الأساسية لتعزيز التجربة اليومية للأشخاص الذين يعانون من صعوبات في الرؤية أو السمع، وقالت أنجانا جوش، مديرة إدارة المنتجات في أندرويد، إن التحديثات الجديدة تهدف إلى جعل التفاعل اليومي مع الهاتف أكثر سلاسة وذكاء.

من أبرز التحديثات إدماج تقنيات جيميني في أداة "TalkBack"، قارئ الشاشة المدمج في أندرويد، فبعد أن كانت TalkBack توفر أوصافًا للصور، بات بإمكان المستخدمين الآن طرح أسئلة مباشرة عن المحتوى المعروض على الشاشة.

فمثلًا، إذا أرسل لك صديق صورة لآلة موسيقية، يمكنك سؤال TalkBack عن نوع الجيتار، لونه، أو تفاصيل دقيقة أخرى قد لا تكون واضحة من النظرة الأولى، الأمر ذاته ينطبق على تطبيقات التسوق، إذ يمكن الاستفسار عن مادة الصنع أو عروض الخصم المتاحة، دون الحاجة للتنقل بين القوائم.

ومن المزايا الجديدة في أندرويد أيضًا ميزة "التعليقات التعبيرية" أو Expressive Captions، التي تتجاوز النصوص التقليدية المنسوخة لتضيف سياقًا شعوريًا، فهي لا تنقل الكلمات فقط، بل تنقل النبرة والانفعالات أيضًا، مثل المدّ في الصوت أو الحماس.

فعند مشاهدة مقطع رياضي ويصرخ المعلق "Amaaaaazing!"، ستظهر التعليقات معبرة عن هذا المدّ، كما يمكنها التقاط أصوات دقيقة مثل الصفير أو التنحنح، مما يمنح المستخدمين تجربة أكثر اكتمالًا، وتتوفر الميزة حاليًا باللغة الإنجليزية في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا وأستراليا، على الأجهزة التي تعمل بأندرويد 15 أو أحدث.

لا تقتصر جهود جوجل على البصر والسمع فقط، بل تشمل أيضًا التعرف على الكلام، فمشروع Euphonia، الذي أطلق عام 2019، يسعى إلى تحسين تقنيات التعرف الصوتي لتناسب الأشخاص ذوي الأنماط غير النمطية في الحديث.

وأعلنت جوجل عن إتاحة أدوات مفتوحة المصدر عبر صفحة المشروع على GitHub، تمكن المطورين من تصميم تطبيقات صوتية ونماذج مخصصة للتعرف على الكلام، ما يمهد لتجربة أكثر شمولًا لأصحاب الإعاقات النطقية أو اللهجات المتنوعة.

وفي إطار دعم اللغات غير الإنجليزية، تعاونت جوجل مع جامعة "يونيفيرسيتي كوليدج لندن" لإطلاق "مركز الشمول الرقمي للغات" (CDLI)، والذي يركز على تطوير مجموعات بيانات مفتوحة لـ10 لغات أفريقية، وإنشاء أدوات للتعرف الصوتي تُراعي الخصوصية اللغوية والثقافية.

الهدف هو دعم المطورين والمجتمعات المحلية لبناء تقنيات لغوية تلبي احتياجاتهم، في خطوة تعكس التزام جوجل بالشمول العالمي.

وتتوسع جوجل أيضًا في دعم إمكانية الوصول ضمن البيئة التعليمية، حيث توفر أجهزة Chromebook الآن ميزات مثل التحكم بالوجه لتشغيل الجهاز عبر تعابير الوجه، ووضع القراءة لتخصيص عرض النص.

كما تم تحديث تطبيق الاختبارات "Bluebook" من College Board - المستخدم في امتحانات SAT وAP - ليصبح متوافقًا مع قارئ الشاشة ChromeVox وخاصية الإملاء الصوتي، ما يمنح الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة تجربة أكثر عدالة خلال الاختبارات، كذلك لم تنس جوجل متصفح كروم، والذي يستخدمه أكثر من ملياري شخص يوميًا، حيث أضافت إليه مزايا تسهّل استخدامه من قبل ذوي الإعاقات.

من أبرز التحديثات دعم التعرف البصري على الأحرف (OCR) لملفات PDF المصورة، وهي الميزة التي تتيح لقارئات الشاشة الآن التعرف على النصوص داخل هذه الملفات، والتي كانت في السابق غير قابلة للقراءة أو البحث.

هذا التحديث يمثل قيمة كبيرة للطلاب والمهنيين الذين يعتمدون على قراءة المستندات عبر قارئات الشاشة.

كما أضافت جوجل ميزة Page Zoom في كروم على أندرويد، والتي تسمح بتكبير النصوص دون التأثير على تنسيق الصفحة، ويمكن ضبط التكبير حسب كل موقع أو تطبيقه على المتصفح بالكامل، لتقديم تجربة تصفح أكثر راحة لذوي ضعف البصر.