تكنولوجيا: تقرير Kantar يفيد بأن أبل تتصدر القيمة السوقية عالميًا وجوجل ومايكروسوفت تليها

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أصدر تقرير BrandZ لعام 2025 من شركة Kantar تصنيفًا للعلامات التجارية الأكثر قيمة في العالم، حيث احتلت أبل المركز الأول بقيمة تقدر بـ 1.29 تريليون دولار، محققة بذلك نموًا سنويًا بنسبة 28% في قيمة علامتها التجارية.

وتعتمد Kantar في حساب قيم العلامات التجارية على عملية مكونة من ثلاث خطوات تشمل تقييم تصورات المستهلكين إلى جانب الأداء المالي للشركات.

تمكنت أبل من الحفاظ على لقب العلامة التجارية الأكثر قيمة للسنة الثالثة على التوالي، كما أصبحت أول شركة تتجاوز قيمة علامتها التجارية حاجز التريليون دولار.

وجاءت جوجل في المركز الثاني بقيمة 944.1 مليار دولار، تلتها مايكروسوفت في المركز الثالث بقيمة 884.8 مليار دولار. بينما ضمت قائمة أفضل خمس علامات تجارية أمازون بقيمة 866.1 مليار دولار وإنفيديا بقيمة 509.4 مليار دولار.

أما على مستوى الشركات الأخرى، فقد احتلت هواوي المرتبة 39، فيما جاء شعار Snapdragon التابع لكوالكوم في المركز 38. كما تراجع سامسونج إلى المركز 78، وحلت شاومي في المرتبة 96.

ومن اللافت أن إنفيديا وهواوي وشاومي وإنستغرام حققوا أعلى معدلات نمو في قيمة علاماتهم التجارية هذا العام، حيث تجاوزت نسبة نمو كل منها 100%.

وحققت أوبن إيه آي مع تطبيق ChatGPT مركز الدخول الأعلى في الترتيب، حيث احتلت المرتبة 60. كما سجلت شركة Airtel الهندية أسرع نمو بين علامات شركات الاتصالات. ويشير التقرير إلى أن إجمالي قيمة أفضل 100 علامة تجارية في العالم الآن تبلغ حوالي 10.7 تريليون دولار.

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