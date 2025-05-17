تكنولوجيا: معالج Snapdragon 7 Gen 4 يلفت الأنظار بأداء قوي على قاعدة بيانات Geekbench مع إطلاق Honor 400

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت كوالكوم مؤخرًا عن أحدث معالج متوسط الأداء للهواتف الذكية Snapdragon 7 Gen 4، وقد رافقت الإعلان وعود بتحسينات ملحوظة في الأداء.

والآن، تؤكد أول نتائج اختبار Geekbench هذه الوعود، حيث ظهر المعالج لأول مرة على المنصة إلى جانب هاتف Honor DNN-AN00، والذي يُرجّح بقوة أنه Honor 400، خاصة وأن نسخة Honor 400 Pro يُتوقع أن تأتي بمعالج Snapdragon 8 Gen 3.

في اختبار النواة الواحدة، حقق Snapdragon 7 Gen 4 نتيجة بلغت 1,351 نقطة، ما يمثل زيادة بنسبة 18% مقارنة بالجيل السابق الذي سجل 1,147 نقطة. أما في اختبار الأنوية المتعددة، فقد حقق المعالج 4,145 نقطة، متفوقًا بنسبة 32% على Snapdragon 7 Gen 3 الذي سجل 3,129 نقطة.



يحمل الهاتف الذي أُجري عليه الاختبار ذاكرة وصول عشوائي بسعة 15 جيجابايت، ويعمل بنظام أندرويد 16، مما يشير إلى أنه إصدار تجريبي تمهيدًا للإطلاق الرسمي.

ومن خلال مراجعة بسيطة لقاعدة بيانات Geekbench، يظهر أن المعالج يأتي بوحدة معالجة رسومية Adreno 722، والتي تبدو كتحسين طفيف عن Adreno 720 الموجود في الجيل السابق، لكن البيانات لا تكشف عن تفاصيل إضافية في هذا الجانب.

بشكل عام، يبدو أن Snapdragon 7 Gen 4 أوفى بوعوده من ناحية أداء المعالج، ولا تزال هناك مساحة للتحسن بمجرد صدور الجهاز النهائي ببرمجياته المستقرة.

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