شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مركبة الفضاء يوروبا كليبر تلقتط صورة بالأشعة تحت الحمراء للمريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقطت مركبة الفضاء يوروبا كليبر التابعة لناسا صورةً مذهلةً بالأشعة تحت الحمراء لتحليقها بالقرب من المريخ خلال رحلتها إلى قمر المشتري الجليدي يوروبا في الأول من مارس عام 2025، استخدمت المركبة جاذبية الكوكب لتغيير سرعتها ومدارها استعدادًا للمرحلة التالية من رحلتها الطويلة بين الكواكب، حيث وصلت إلى ارتفاع 550 ميلًا فوق سطح المريخ، سمح هذا اللقاء للفريق باختبار جهاز E-THEMIS، وهو جهاز يُعرف باسم جهاز التصوير الحراري، مصمم لدراسة سطح يوروبا بحثًا عن علامات حياة محتملة.

التحليق بالقرب من المريخ بمثابة معايرة رئيسية للأجهزة

وفقًا لتقرير صادر عن ناسا، استُخدم التحليق بالقرب من المريخ كنقطة معايرة حاسمة لأدوات يوروبا كليبر، التقطت مركبة إي-ثيميس، خلال مدة 18 دقيقة، 1000 صورة بالأشعة تحت الحمراء بتدرجات رمادية، وبدأت بالوصول إلى الأرض في 5 مايو، وبمقارنة هذه البيانات الحديثة بالخرائط الحرارية من مركبة أوديسي المدارية للتحقق من دقة التصوير، وفّرت أوديسي معيارًا حراريًا غنيًا للمقارنة.

قام فيل كريستنسن بفحص البيانات والتأكد من تطابق الصور التي التقطها إي-ثيميس مع البيانات الحرارية للمريخ التي رُسمت قبل عشرين عامًا، تكتشف إي-ثيميس الأشعة تحت الحمراء، وتُمكّن العلماء من رسم خريطة لتغيرات درجة الحرارة على سطح الكوكب.

وعندما تصل مركبة كليبر إلى قمر أوروبا، تستخدم هذه الإمكانية لتحديد المواقع الساخنة، المرتبطة بالنشاط الجيولوجي الأخير تحت القشرة الجليدية لقمر المشتري، وهذا يُشير إلى بدء البحث عن حياة خارج كوكب الأرض.

ويساعد تصوير E-THEMIS في العثور على محيط يوروبا الخفي، وهو الأقرب إلى السطح، تنجم نتوءات وشقوق القمر الجليدي عن القوى المحيطية، قد تشير درجة الحرارة الدافئة في هذه المناطق إلى ثورات بركانية سابقة، علاوة على ذلك، يمكن أن تؤدي أيضًا إلى مناطق يتحرك فيها محيط السطح الأوسط لأعلى.

خطط مهمة التحليق بالقرب من المريخ

لأول مرة في الفضاء، اختبر هذا التحليق بالقرب من المريخ جهاز الرادار أيضًا، سار الاختبار بسلاسة وفقًا للبيانات، ومع ذلك، لا يزال العلماء يحللون النتائج، ستقوم مركبة كليبر أخرى بالتحليق بالقرب من الأرض في عام 2026، قبل الهبوط على كوكب المشتري في أبريل 2030 لاستكشاف إمكانات الموائل.