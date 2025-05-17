شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميتا تواجه تحقيقا بسبب خططها لتزويد مركز بيانات الذكاء الاصطناعى بالغاز والان مع تفاصيل الخبر

تبنى شركة ميتا مركز بيانات ذكاء اصطناعي ضخمًا في لويزيانا، لدرجة أن شركة المرافق المحلية تخطط لبناء ثلاث محطات طاقة جديدة تعمل بالغاز لتزويدها بالكهرباء الكافية، ويضغط المدافعون والمشرعون على ميتا للحصول على إجابات حول كيفية الحد من التلوث الناتج عن استهلاك مركز البيانات للطاقة.

وأرسل السيناتور شيلدون وايتهاوس، العضو البارز في لجنة البيئة والأشغال العامة بمجلس الشيوخ، رسالةً إلى مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، يطالب فيها بتوضيحات حول كمية الطاقة التي سيستهلكها مركز البيانات وانبعاثات غازات الاحتباس الحراري التي ستُولّدها، وجاء في الرسالة أن تشغيل مركز البيانات الجديد بالغاز "يتعارض مع التزامات ميتا المناخية".

وتسارع شركات التكنولوجيا إلى بناء مراكز بيانات لتدريب وتشغيل أدوات الذكاء الاصطناعي الجديدة، مما يؤدي إلى ارتفاع الطلب على الكهرباء . في هذه الحالة، تسعى شركة الطاقة "إنتيرجي" إلى تلبية هذا الطلب ببنية تحتية جديدة للغاز، مما يثير مخاوف بشأن تأثير مركز بيانات "ميتا" على البيئة والسكان المحليين.

وقال السيناتور وايت هاوس في بيان أرسله عبر البريد الإلكتروني إلى موقع The Verge : "إن تراجع ميتا عن تعهداتها المناخية يهدد بإحداث ضرر اقتصادي أوسع نطاقا في وقت نحتاج فيه بشكل عاجل إلى المسؤولية المؤسسية".

وفي عام 2020 ، تعهدت شركة ميتا بالوصول إلى صافي انبعاثات صفري في جميع عملياتها وسلسلة توريدها واستخدام المستهلكين لمنتجاتها بحلول نهاية العقد، لكن البصمة الكربونية للشركة أصبحت الآن أكبر مما كانت عليه عند تحديد هذا الهدف، وفقًا لأحدث تقرير استدامة لها ، حيث تُضاعف جهودها في مجال الذكاء الاصطناعي .

وسعت الشركة إلى خفض انبعاثاتها من خلال مواءمة استهلاكها من الكهرباء مع مشتريات مماثلة من الطاقة المتجددة ، إنها استراتيجية تتبعها ميتا وغيرها من الشركات الكبرى عادةً: دفع المال لدعم مشاريع الطاقة النظيفة الجديدة لمحاولة الحد من الآثار البيئية لتوصيل منشآتها بشبكة كهرباء تعمل بالطاقة الملوثة.

ويتزايد قلق المدافعين عن البيئة من أن هذه الاستراتيجية لا تزال تُثقل كاهل المجتمعات بالتلوث المحلي، وأن الضغط لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء من الذكاء الاصطناعي يُعزز استخدام الوقود الأحفوري بدلاً من الطاقة المتجددة.

ونشهد هذا الصراع في مقاطعة ريتشلاند بولاية لويزيانا، حيث تخطط شركة ميتا لبناء أكبر مركز بيانات لها حتى الآن ، وأعلنت الشركة في ديسمبر أنها ستنفق 10 مليارات دولار على المشروع ، وعند اكتماله، سيمتد الحرم الجامعي على مساحة 4 ملايين قدم مربع، أي ما يعادل مساحة 70 ملعب كرة قدم تقريبًا ، لكن المشروع غير قابل للتنفيذ ما لم تضمن ميتا توفر كهرباء كافية لجميع هذه الخوادم، وهي مشكلة تعمل مع شركة إنترجي على حلها ، واقترحت إنترجي بناء ثلاث محطات غاز جديدة بالكامل بسعة إجمالية تبلغ 2260 ميجاوات لدعم مركز البيانات، ولكن يجب الحصول على الموافقة التنظيمية أولاً.