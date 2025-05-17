تكنولوجيا: هاتف OnePlus Ace 5 Ultra قد يصل قريبًا كأول هاتف من الشركة بشاشة تدعم 144 هرتز

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تتضمن سلسلة OnePlus Ace 5 حاليًا هاتفين يركزان على الأداء، وهما Ace 5 وAce 5 Pro. ومؤخرًا، أكدت الشركة أنها ستُضيف هاتفين جديدين إلى هذه التشكيلة، وقد كشفت تسريبات حديثة عن أبرز مواصفات أحد هذه الهواتف المرتقبة.

أعلنت OnePlus رسميًا عن نيتها إطلاق هاتف OnePlus Ace 5 Ultra (ويُعرف أيضًا باسم النسخة القصوى) إلى جانب OnePlus Ace 5 Racing خلال الأيام القليلة القادمة.

كما كشفت الشركة عن نوع المعالجات التي ستشغّل كلا الهاتفين. سيحصل Ace 5 Ultra، وهو الطراز الأعلى، على شريحة Dimensity 9400+ من ميدياتك، والتي تُعد الأحدث بين معالجات الشركة الرائدة. في المقابل، سيعمل هاتف Ace 5 Racing بمعالج Dimensity 9400e، ما يجعله خيارًا أقل تكلفة.

ووفقًا لتسريب جديد من المسرّب المعروف Digital Chat Station، فإن Ace 5 Ultra سيأتي بتركيز واضح على تجربة الألعاب. فإلى جانب المعالج القوي، سيدعم الهاتف مجموعة من المزايا المصممة خصيصًا لتحسين الأداء أثناء اللعب.

واحدة من أبرز الميزات التي سيقدمها الهاتف هي الشاشة التي تدعم معدل تحديث 144 هرتز، لتكون بذلك المرة الأولى التي تعتمد فيها OnePlus هذا المعدل، حيث اكتفت الشركة سابقًا بمعدل 120 هرتز حتى في هواتفها الرائدة مثل OnePlus 13.

بالإضافة إلى ذلك، سيدعم الهاتف نواة الألعاب الخاصة بـ Fengchi، والتي تهدف إلى تحسين أداء وحدة المعالجة المركزية (CPU) ومعالج الرسوميات (GPU) من أجل تجربة لعب أكثر سلاسة وكفاءة.

من المقرر أن تُطرح هواتف Ace 5 الجديدة الأسبوع المقبل في السوق الصينية، لكن توافرها عالميًا لا يزال غير مؤكد حتى الآن.

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