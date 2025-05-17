تكنولوجيا: مساعد Codex من OpenAI: ثورة جديدة لمبرمجي البرمجيات

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة OpenAI عن مساعدها البرمجي الجديد Codex، وهو أداة ذكاء اصطناعي مخصصة للمبرمجين، تعمل بالاعتماد على نموذج OpenAI o3. صُمّم Codex ليُنجز المهام البرمجية الشائعة، بهدف تسهيل حياة مطوري البرمجيات وتحسين كفاءتهم.

يمكن لـ Codex تنفيذ مجموعة واسعة من المهام، مثل تعديل الملفات البرمجية لإنشاء دوال جديدة، اكتشاف الأخطاء البرمجية وإصلاحها، بالإضافة إلى تحديث مستودعات الأكواد مثل GitHub بشكل تلقائي. حالياً،

يتوفر المساعد لمستخدمي خطط ChatGPT Pro وEnterprise وTeam، بينما سيتم توفيره لاحقًا لمشتركي خطتي Plus وEdu. ومن الجدير بالذكر أن Codex لا يزال في مرحلة “المعاينة البحثية”، ما يعني أن خصائصه ووظائفه قد تتغير في أي وقت.

يبدأ استخدام Codex عندما يمنح المبرمجون صلاحية الوصول إلى الكود الخاص بهم، ثم يوجهونه من خلال التعليمات النصية. كما يمكنهم إرفاق ملفات نصية مخصصة بجانب الكود لتوفير معلومات إضافية للمساعد حول كيفية التنقل داخل المشروع، وإجراء اختبارات الكود، ومعايير الكتابة المعتمدة، مما يساعده في تقديم نتائج أكثر دقة.

يعالج Codex هذه التعليمات في بيئة معزولة وآمنة لمدة تصل إلى 30 دقيقة، دون اتصال خارجي، ما يساهم في حماية الكود من السرقة أو إدخال تعليمات ضارة. ويتمكن المستخدمون من متابعة خطوات التنفيذ لحظة بلحظة،

وعند الانتهاء، يقوم المساعد بحفظ النتائج وتحديث المستودعات المرتبطة تلقائيًا. كما يحصل المستخدمون على تقارير الاختبار، والسجلات، والمصادر المستخدمة لمراجعة ما تم تنفيذه.

ورغم أن Codex مصمم لرفض طلبات تطوير البرمجيات الخبيثة مثل الفيروسات والبرامج الضارة، إلا أنه لا يزال غير مثالي في التعرف على التعليمات الخطرة.

ومن اللافت أن Codex أكثر عرضة بقليل من نموذج OpenAI o3 الأساسي في إصدار ردود تتضمن تحرشًا أو استغلالًا جنسيًا أو خطاب كراهية أو إساءة استخدام البيانات الشخصية.

وبينما يُعد Codex أداة قوية، إلا أنه لا يُغني عن وجود مبرمجين محترفين قادرين على اجتياز مقابلات التوظيف الصعبة، كما هو موضح في بعض الكتب المتخصصة.

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