تكنولوجيا: رغم غياب التأكيد الرسمي… سماعات رأس من Nothing تقترب من الإطلاق

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعمل شركة Nothing رسميًا على تطوير سماعات رأس جديدة من نوع Over-Ear، وقد أكدت ذلك في مقطع فيديو نشرته مؤخرًا، بعد إعلانها عن شراكة مع شركة KEF المتخصصة في الصوتيات، والتي ستثمر عن عدد من المنتجات الصوتية الجديدة المتوقع إطلاقها خلال هذا العام، ويُرجح أن تكون السماعات من بينها.

بدأت الشائعات حول هذه السماعات في فبراير الماضي، حيث تم رصدها ضمن قاعدة بيانات SGS Fimko تحت رقم الطراز B170، وكانت موصوفة ببساطة على أنها “سماعات لاسلكية”.

المدير التنفيذي لشركة Nothing، كارل باي، كان قد شارك صورًا تخيلية من تصميم المعجبين لسماعات الرأس في أكتوبر 2022، ويبدو أن الشركة قررت منذ ذلك الحين تحويل الفكرة إلى منتج حقيقي.

تُعد Nothing بتقديم تصميم فريد من نوعه يعبّر عن شخصية مرتديها، إذ عبّر المصممون داخل الشركة عن عدم رضاهم عن تصاميم السماعات الحالية في السوق. كذلك، ستحتوي السماعات على أزرار مميزة من حيث الشكل والموقع، لتسهيل تمييز وظائفها أثناء الاستخدام.

من الناحية الصوتية، تؤكد Nothing أن هذه السماعات ستقدم أداءً من بين الأفضل في فئتها السعرية. كما صرحت الشركة أن من ينتقل من استخدام سماعات AirPods Max إلى سماعات Nothing لن يشعر بخيبة أمل، رغم فرق السعر.

من المتوقع إطلاق السماعات الجديدة خلال الصيف المقبل، وهو نفس التوقيت الذي يُنتظر فيه الإعلان الرسمي عن هاتف Nothing Phone (3)، لذلك من المحتمل أن يتم الكشف عن كلا المنتجين في حدث واحد.

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