شكرا لقرائتكم خبر عن بينها دول عربية.. حظر لعبة Stellar Blade في أكثر من 100 دولة والان نبدء بالتفاصيل

لعبة Stellar Blade

الدمام - شريف احمد - مع الإعلان عن موعد صدور لعبة Stellar Blade وتحديده في الـ 11 من يونيو المقبل، أفادت تقارير بحظر اللعبة في بأكثر من 100 دولة حول العالم.ووفق موقع "اي جي إن" المتخصص في الألعاب الإلكترونية، فإن اللعبة حُظرت عبر Steam في عدد من الدول من بينها مصر والعراق وفيتنام وإستونيا وكوبا، دون توضيح رسمي حتى الآن عن الأسباب.ومع ذلك يعتقد أن هذا الحظر مرتبط بعدم توفر شبكة PlayStation في تلك المناطق.وتشير التقارير إلى أن قائمة الدول المحظورة تتطابق إلى حد كبير مع الدول التي لا تدعم خدمات PSN، ما يرجح أن يكون الأمر متعلقًا بالقيود التقنية أو بسياسات التوزيع الخاصة بـ Sony.من المقرر إطلاق نسخة الحاسوب الشخصي من لعبة Stellar Blade في 11 يونيو ، مزوّدةً بميزات مثل معدلات إطارات مفتوحة، ودعم عرض أكثر شمولاً، وقوام مُحسّن، وتوافق مع تقنيات DLSS 4 وFSR 3 المُحسّنة بالذكاء الاصطناعي.وتُعدّ هذه أيضًا المرة الأولى التي تُتاح فيها Stellar Blade على منصات غير تابعة لشركة Sony، ما يُشكّل تحدياتها الخاصة.