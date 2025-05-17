شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: وكالة سيارات صينية تُطلق روبوت بشرى للتواصل مع جيل الشباب.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

أطلقت شركة شيرى الصينية للسيارات مؤخرا روبوتها البشرى "مورنين" والمصمم للاستخدام فى وكالات السيارات، فى إحدى وكالاتها فى ماليزيا، حيث صُمم "مورنين" فى الأصل كشخصية رقمية تهدف إلى التواصل مع جيل الشباب من خلال الاستفادة من مفاهيم مثل عالم الميتافيرس ووسائل التواصل الاجتماعى، ثم تطور إلى روبوت بشرى قادر على التفاعل مع العملاء فى العالم الواقعى، ويُعرف "مورنين" تقنيا باسم روبوت AiMOGA، ويستخدم نموذج استشعار متعدد الوسائط يُمكّنه من إدراك إيماءات وأوامر البشر الذين يتفاعل معهم بدقة، بالإضافة إلى التنقل فى البيئة التى يعمل فيها.



الروبوت الصيني

يدمج هيكله الروبوتى تقنية مُستخدمة فى السيارات ونظام حركة بيونى يسمح بحركات مستقيمة وإيماءات يد دقيقة، لاتخاذ القرارات، يستخدم "مورنين" نماذج اللغة الكبيرة من "ديب سيك"، والتى تُمكّنه من فهم اللغة الطبيعية وتقديم استجابات شخصية، بحسب oddity central.

كُشف النقاب عن مورنين لأول مرة عام 2023، وعُرضت فى فعاليات مختلفة طوال عام 2024، ولكن فى عام 2025، دخلت الخدمة التجارية لأول مرة فى وكالة سيارات فى كوالالمبور، حيث أصبحت مساعدة مبيعات كاملة، يستخدم الروبوت البشرى مهاراته فى التحدث لشرح معلومات عن السيارة للمشترين المحتملين، والإجابة على أسئلتهم، وحتى مساعدة الناس فى تجارب القيادة.

على الرغم من أن الفيديو الترويجى الذى صدر مؤخرا لمورنين ليس الأكثر إثارة للإعجاب، حيث يبدو الروبوت وكأنه اصطناعى للغاية، إلا أن شركة شيرى للسيارات لديها خطط كبيرة لروبوتها البشرى الجديد، حيث تتخيل الشركة الصينية مستقبلا يتم فيه نشر مورنين فى الأماكن العامة مثل مراكز التسوق ودور السينما والمعارض، حيث ستعمل كمساعدة خدمة عملاء.

قطعت الروبوتات البشرية شوطا طويلا فى السنوات الأخيرة، ولكن بالنظر إلى قدرات مورنين الحالية والأمثلة الأخرى السابقة، سيستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن تتمكن من العمل فى العالم الحقيقى.