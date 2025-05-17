تكنولوجيا: هاتف Redmi غامض ببطارية ضخمة يحصل على اعتماد رسمي ويستعد للظهور تحت علامة Poco

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعمل العلامات الفرعية لشاومي حاليًا على هاتف ذكي جديد، وقد حصل مؤخرًا على شهادة اعتماد من لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC)، وتحديدًا النسخة التي ستحمل اسم Redmi، والتي تحمل رقم الطراز 25078RA3EL. الهاتف لا يدعم شبكات الجيل الخامس، ما يعني أنه سيعمل على شبكات 4G فقط.

جاء هذا الهاتف بشاشة LCD ضخمة مقاس 6.9 بوصة، وبطارية كبيرة سعتها 6000 مللي أمبير. كما سيدعم الشحن السلكي بقدرة 33 واط، وسيعمل بنظام HyperOS 2.2 من شاومي.

تُظهر الصورة الحية الموجودة بالأسفل وجود نوتش على شكل حرف V في أعلى الشاشة، وهو ما يعزز فكرة أن الجهاز سيكون منخفض التكلفة، خاصة مع غياب دعم 5G.

وسيُطرح الهاتف عالميًا أيضًا تحت علامة Poco التجارية، إذ حصل على اعتماد من EEC برقم طراز 25078PC3EG. ويُشير الرقم “2507” في بداية كلا الطرازين إلى أن الإطلاق كان من المخطط أن يكون في يوليو من هذا العام تقريبًا، لكن كالمعتاد، لا تلتزم شاومي ومشتقاتها دائمًا بالجدول الزمني الأصلي.

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