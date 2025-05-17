علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: هاتف Redmi غامض ببطارية ضخمة يحصل على اعتماد رسمي ويستعد للظهور تحت علامة Poco

0 نشر
Sultan Alqahtani 0 تبليغ

  • تكنولوجيا: هاتف Redmi غامض ببطارية ضخمة يحصل على اعتماد رسمي ويستعد للظهور تحت علامة Poco 1/2
  • تكنولوجيا: هاتف Redmi غامض ببطارية ضخمة يحصل على اعتماد رسمي ويستعد للظهور تحت علامة Poco 2/2

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعمل العلامات الفرعية لشاومي حاليًا على هاتف ذكي جديد، وقد حصل مؤخرًا على شهادة اعتماد من لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC)، وتحديدًا النسخة التي ستحمل اسم Redmi، والتي تحمل رقم الطراز 25078RA3EL. الهاتف لا يدعم شبكات الجيل الخامس، ما يعني أنه سيعمل على شبكات 4G فقط.

جاء هذا الهاتف بشاشة LCD ضخمة مقاس 6.9 بوصة، وبطارية كبيرة سعتها 6000 مللي أمبير. كما سيدعم الشحن السلكي بقدرة 33 واط، وسيعمل بنظام HyperOS 2.2 من شاومي.

تُظهر الصورة الحية الموجودة بالأسفل وجود نوتش على شكل حرف V في أعلى الشاشة، وهو ما يعزز فكرة أن الجهاز سيكون منخفض التكلفة، خاصة مع غياب دعم 5G.

وسيُطرح الهاتف عالميًا أيضًا تحت علامة Poco التجارية، إذ حصل على اعتماد من EEC برقم طراز 25078PC3EG. ويُشير الرقم “2507” في بداية كلا الطرازين إلى أن الإطلاق كان من المخطط أن يكون في يوليو من هذا العام تقريبًا، لكن كالمعتاد، لا تلتزم شاومي ومشتقاتها دائمًا بالجدول الزمني الأصلي.

المصدر

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا