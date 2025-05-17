شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تحصل على لقب العلامة التجارية الأكثر قيمة في العالم للمرة الرابعة على التوالي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصلت شركة أبل على لقب العلامة التجارية الأكثر قيمة في العالم للمرة الرابعة على التوالي، وفقًا لتقرير "Brandz" للعلامات التجارية العالمية الأكثر قيمة لعام 2025 الصادر عن شركة Kantar.

وقد أدرج هذا التقرير أفضل 100 علامة تجارية قيمة في مختلف الأسواق والفئات، ما جعل آبل تتربع على عرش القائمة.

وقد حققت آبل قيمة علامتها التجارية 1.3 تريليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 28% مقارنة بالعام الماضي.

ومع تصدّر آبل للقائمة، تصدرت جوجل ومايكروسوفت القائمة أيضًا، مبرزةً حضورهما القوي في قطاع التكنولوجيا، وتشير التقارير إلى أن أفضل 100 شركة عالمية حققت أعلى قيمة لها على الإطلاق، حيث بلغت 10.7 تريليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 29%.

تعرف على السبب الذي دفع آبل للحفاظ على قيمة علامتها التجارية خلال أربع سنوات

رغم تأخيرات الذكاء الاصطناعي، أصبحت آبل العلامة التجارية الأكثر قيمة في العالم.

روفقًا لتقرير Kantar، سيطرت العلامات التجارية المدعومة بالتكنولوجيا على السوق، مما أدى إلى زيادة قيمة العلامة التجارية في جميع القطاعات.

وأُعدّ التقرير بعد دراسة "4.5 مليون مُشارك حول 22,000 علامة تجارية في 538 فئة"، مما جعل آبل العلامة التجارية الأكثر قيمة في العالم، للمرة الرابعة على التوالي.

بعد أبل، وصلت شركات تقنية عملاقة أخرى، بما في ذلك جوجل ومايكروسوفت وأمازون وإنفيديا، إلى قائمة أفضل خمس شركات، مما يُظهر هيمنة كبيرة على صناعة التكنولوجيا.

وقد أشار التقرير إلى أن أبل حافظت على هيمنتها باتباعها مبدأ "المعنى، الاختلاف، والتميز" على مر السنين وهذا يعني ببساطة أن الشركة تمكنت من طرح منتجات مهمة ومفيدة في السوق مع الحفاظ على مكانة فريدة في سوق تنافسية.

فمن منتجاتها، وبرامجها، وتصميمها، تتميز آبل دائمًا بأسلوب فريد في تقديم الخدمات، علاوة على ذلك، حافظت آبل على صورتها المميزة لتظل في أذهان المشترين عند التفكير في شراء جهاز جديد، لذلك، هذه الأسباب الثلاثة تجعل آبل العلامة التجارية الأكثر قيمة في العالم.

من الجوانب الرئيسية الأخرى التي كان لها تأثير كبير نمو التقنيات المتقدمة، مثل الذكاء الاصطناعي.

نرى شركة Nvidia تتقدم إلى المركز الخامس، بينما وصلت OpenAI إلى المركز الستين، مما يُظهر إقبالًا كبيرًا على التقنيات الجديدة بين المستهلكين.

وتشير التقارير إلى أن Nvidia حققت زيادة في قيمة علامتها التجارية بنسبة 152% على أساس سنوي.