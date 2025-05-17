شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: أبل تتجاهل الطلب الثانى المقدم من Fortnite إلى متجر التطبيقات والان مع تفاصيل الخبر

كشف تيم سويني، الرئيس التنفيذي لشركة Epic Games، عن أن شركة أبل تتجاهل عودة Fortnite إلى متجر التطبيقات، حيث "لم تقبل أو ترفض" آخر طلب للمراجعة، ويهدد الصمت المستمر الآن بتأخير التحديث الرئيسي التالي لـFortnite.

ووفقًا لما ذكره موقع "9to5mac"، بما أن إرشادات أبل الخاصة تنص على مراجعة 90% من طلبات التطبيقات في غضون 24 ساعة، فإن هذا الصمت غير معتاد.

عندما أصدرت القاضية إيفون جونزاليس روجرز قرارها الأصلي عام 2021، قالت إن شركة آبل غير مُلزمة بالسماح بعودة فورتنايت إلى متجر التطبيقات.

وخلصت إلى أن شركة Epic Games قد انتهكت طواعيةً القواعد التي وافقت عليها عند إنشاء حساب المطور الخاص بها، لذا فإن الحظر كان مباحًا.

حتى الآن، لم تُعطِ آبل أي إشارة إلى ما إذا كانت ستسمح بالفعل بعودة فورتنايت إلى متجر التطبيقات، ولعل هذا هو سبب نشاط سويني الشديد على X بشأن هذا الأمر، مع علمه بأن مُحبي فورتنايت سيُشاركون في النقاش.

كما نشر تيم سويني في وقت سابق عن توفر نسخة مُقلدة من فورتنايت في متجر التطبيقات، وبعد بضع ساعات، تم سحب التطبيق، لينشر سويني بعد ذلك عن نسخة مُقلدة أخرى تنتشر.

وفي الوقت الحالي، لا يزال مُحبو فورتنايت على نظام iOS في حالة انتظار وترقب، ويبدو أن الخلاف بين الشركتين لم ينتهِ بعد.