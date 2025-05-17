شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تحمي حسابك على واتساب من المكالمات والرسائل المجهولة والمزعجة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتزايد مكالمات ورسائل الكاميرا على واتساب، فقد أبلغ العديد من المستخدمين عن تلقي مكالمات ورسائل نصية متكررة من أرقام دولية مجهولة تعرض فرص عمل وهمية، ووظائف بدوام جزئي، وغالبًا ما تنتحل هذه الأرقام غير المرغوب فيها هويات علامات تجارية معروفة أو تعد بمكافآت لجذب الناس إلى عمليات الاحتيال.

تتزايد تلك الجرائم في الوقت الذى أصبح خلاله واتساب منصة رئيسية للمحتالين بفضل قاعدة مستخدميه الواسعة وسهولة الوصول إلى مكالمات الصوت والفيديو والرسائل.

وقد أثار تزايد هذه الأنشطة الاحتيالية قلق المستخدمين الذين يبحثون عن طرق لحماية أنفسهم.

وفيما يلي نستعرض كيفية حظر مكالمات ورسائل الاحتيال من واتساب عن طريق ضبط إعدادات الخصوصية:

ميزة إسكات المتصلين المجهولين في واتساب

لمعالجة هذه المشكلة المتزايدة، طرح واتساب أدوات تتيح للمستخدمين حظر المكالمات والرسائل غير المرغوب فيها من أرقام مجهولة، ومن أكثر الخيارات فعالية ميزة "إسكات المتصلين المجهولين".

ويمنع هذا الإعداد المكالمات من أرقام غير محفوظة في جهات اتصالك من رنين هاتفك، بدلاً من ذلك، تُضاف هذه المكالمات مباشرةً إلى سجل مكالماتك بصمت.

ويُساعد هذا المستخدمين على تجنّب انقطاع المكالمات من المتصلين المجهولين، والذين قد يكون الكثير منهم محتالين يحاولون التواصل مع الآخرين عبر نظام مكالمات واتساب عبر الإنترنت.

إليك كيفية تفعيل هذه الميزة:

1.افتح تطبيق واتساب على هاتفك الذكي.

2.على هاتف iPhone، انقر على أيقونة الإعدادات وعلى هاتف Android، انقر على قائمة النقاط الثلاث واختر الإعدادات.

3.انتقل إلى الخصوصية، ثم إلى المكالمات.

4.ابحث عن خيار "إسكات المتصلين المجهولين" وفعّله.

5.بمجرد تفعيله، لن يرن هاتفك عند تلقّي مكالمة من رقم مجهول عبر واتساب.

ومع ذلك، سيظل بإمكانك رؤية المكالمات في سجلّ مكالماتك إذا أردت مراجعتها لاحقًا، وتُعد هذه الميزة مفيدةً بشكلٍ خاص لتصفية المكالمات الاحتيالية دون فقدان تتبع مَن حاول الاتصال بك.

فيما يتعلق برسائل الاحتيال، لا يوفر واتساب ميزة حظر جميع الرسائل الواردة من أرقام مجهولة ومع ذلك، يمكن للمستخدمين حظر الرسائل والإبلاغ عنها يدويًا:

1.افتح الدردشة مع الرقم المجهول.

2.انقر على اسم جهة الاتصال أو رقمها في الأعلى.

3.مرر للأسفل واختر "حظر وإبلاغ".

بالإضافة إلى الحظر والإبلاغ، يمكن للمستخدمين ضبط إعدادات الخصوصية لتحديد من يمكنه رؤية حالة "آخر ظهور" و"متصل" وصورة الملف الشخصي ومعلومات "حول".

ويؤدي تعيين هذه الإعدادات على "جهات اتصالي" إلى تقليل التعرض للمستخدمين المجهولين، مما يصعّب على المحتالين جمع المعلومات الشخصية.

يستخدم واتساب أيضًا التعلم الآلي لتحديد السلوكيات المشبوهة، ولكن تظل تقارير المستخدمين بالغة الأهمية في تحديد حسابات الاحتيال الجديدة. باستخدام هذه الميزات والإبلاغ عن الأنشطة الاحتيالية، يمكن للمستخدمين القيام بدور فعال في حماية أنفسهم من عمليات الاحتيال على المنصة.