شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ألوان أيفون بين الأمس واليوم.. Sky Blue يزاحم Sierra Blue والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في تغريدة نشرها الحساب التقني الشهير Majin Bu، المختص بتسريبات ومنتجات آبل، أثار جدلًا بين عشاق العلامة الأمريكية بعدما طرح سؤالًا بسيطًا لكنه يحمل الكثير من المعاني للمقارنة بين iPhone 13 Pro بلون Sierra Blue أم iPhone 17 Pro بلون Sky Blue، وأرفق التغريدة بصورتين للهاتفين، استعرض من خلالهما الفرق البصري الدقيق بين اللونين.

المنشور الذي حقق أكثر من 29 ألف مشاهدة في ساعات قليلة، أثار تفاعلًا كبيرًا على منصة X ، حيث انقسم المتابعون بين مُحب للأزرق العميق في آيفون 13 برو، وآخرين فضلوا اللمسة العصرية والفاتحة في آيفون 17 برو.



ايفون

لون Sierra Blue الذي ظهر لأول مرة مع iPhone 13 Pro، يعكس إحساسًا بالهدوء والاحترافية، واستُوحي من طبيعة جبال سييرا الأمريكية، أما Sky Blue الجديد في iPhone 17 Pro، فيتجه نحو تدرجات أخف وأكثر إشراقًا، تعكس نقاء السماء وانسيابية التصميم.

ويبدو أن آبل تتعمد استخدام اللون الأزرق كلما قدمت قفزة تصميمية أو تقنية جديدة، كونه لونًا يُعبر عن الثقة والتطور، مع حفاظه على طابع راقٍ ومحبب لدى مختلف الفئات العمرية.



ايفون 17

في التعليقات على التغريدة، لاحظنا انقسامًا بين من يرون أن Sierra Blue أكثر فخامة وقوة، وبين من يعتبرون Sky Blue أكثر عصرية وأناقة، ولعل هذا التفاعل يعكس نجاح آبل في صناعة هوية بصرية قوية لهواتفها من خلال الألوان، وليس فقط المواصفات.

مع كل جيل جديد، تطرح آبل ألوانًا مدروسة بدقة، تجعل من مجرد اقتناء الهاتف تجربة بصرية وشخصية، والتغريدة التي أطلقها Majin Bu ما هي إلا دليل جديد على أن اللون أصبح أحد أهم محاور الحديث التقني، إلى جانب الأداء والكاميرا والتقنيات الجديدة.