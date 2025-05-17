شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Roblox تتيح الآن للمبدعين بيع المنتجات المادية داخل تجاربهم.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت Roblox، أنه بإمكان المبدعين الآن بيع المنتجات المادية مباشرةً ضمن تجاربهم وألعابهم على المنصة، وذلك مع إطلاق واجهات برمجة تطبيقات تجارية جديدة.

ويوفر هذا العرض للمبدعين طريقة جديدة لتحقيق إيرادات تتجاوز شراء السلع الافتراضية أو الرسوم لمرة واحدة للوصول إلى تجارب محددة.

بدأت الشركة باختبار إمكانية شراء المنتجات المادية ضمن عدد قليل من التجارب ذات العلامات التجارية في منتصف عام 2024.

وفي سبتمبر الماضي، أعلنت روبلوكس أن المبدعين سيتمكنون قريبًا من بيع المنتجات المادية ضمن التجارب بفضل شراكة مع شوبيفاي.

والآن، تتيح روبلوكس هذا التكامل لجميع المبدعين والعلامات التجارية المؤهلة بعد إكمال اختبار تجريبي مغلق لواجهات برمجة تطبيقات التجارة الخاصة بها.

ستكون إمكانية شراء المنتجات المادية متاحة في التجارب لجميع الأعمار لمستخدمي الولايات المتحدة الذين تبلغ أعمارهم 13 عامًا فما فوق.

وتخطط روبلوكس لإضافة المزيد من الشركاء وتوسيع نطاق الميزة لتشمل أسواقًا إضافية في المستقبل.

بالنسبة للعلامات التجارية، توفر واجهات برمجة تطبيقات التجارة طريقة جديدة للوصول إلى العملاء.

وعلى سبيل المثال، ستطلق علامة التجميل Fenty تجربة تسوق داخل Roblox لتقديم لون Gloss Bomb الحصري المسمى "Grape Splash".

ويمكن للمبدعين والعلامات التجارية المؤهلة أيضًا دمج مشترياتهم المادية مع المنتجات الرقمية عبر واجهات برمجة تطبيقات التجارة الإلكترونية الجديدة، وهذا يعني أنه بإمكانك شراء هودي مادي والحصول على هودي آخر لصورتك الرمزية الرقمية.

يتيح برنامج التجار المعتمدين (AMP) الجديد من Roblox للمبدعين والعلامات التجارية ربط مشترياتهم من المتاجر الفعلية أو الإلكترونية بمنتجات وإكسسوارات أفاتار على Roblox.

سيُستخدم برنامج التجار المعتمدين (AMP) والشارة على المنتجات المادية كعلامة أصالة لإثبات أن المنتجات رسمية للمستهلكين.

وستتضمن المنتجات التي تحمل الشارة رمزًا لمنتج رقمي فريد ذي صلة بملكية الفكرية، ويمكنهم استخدامه على Roblox.