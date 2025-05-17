شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لعبة Stellar Blade ستصدر على الحاسب الشخصى فى 11 يونيو والان مع تفاصيل الخبر

ستتوفر لعبة Stellar Blade التي حظيت بتقييمات جيدة، للاعبي الكمبيوتر الشخصي في 11 يونيو، بعد إصدارها على PS5 في أبريل من العام الماضي، يتزامن هذا الإصدار مع تحديث للنظام يُضيف عناصر جديدة ومحتوى إضافيًا شيقًا، سيتوفر التحديث لكل من الكمبيوتر الشخصي وPS5.

وتتضمن نسخة الكمبيوتر الشخصي من اللعبة بعض التحسينات الرسومية، وهي تدعم تقنية NVIDIA DLSS 4 لتعديل الدقة وتوليد الإطارات، وتحسين الصور بتقنية NVIDIA DLAA، وتقليل زمن الوصول بتقنية NVIDIA Reflex، كما تدعم AMD FSR 3، وتوفر إمكانية تعديل معدل الإطارات ليناسب احتياجات جهاز كمبيوتر معين بشكل أفضل.

وكانت لعبة Stellar Blade حصرية سابقًا لجهاز PS5، لذا تعمل نسخة الكمبيوتر الشخصي مع وحدة تحكم DualSense الشهيرة ، ويتيح هذا استجابة لمسية وميزات تشغيل تكيفية ، أما بالنسبة لبقية اللاعبين، فتُقدم اللعبة خيارات تخصيص لوحدات التحكم ولوحات المفاتيح والفأرة.

بالنسبة للمواصفات، توصي سوني بذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 16 جيجابايت على الأقل، ومعالج Intel Core i5، وبطاقة رسومات GeForce GTX 1060، ولكن هذا مخصص للعب على أقل إعدادات.

وقد أصدرت سوني العديد من ألعابها الأصلية لأجهزة الكمبيوتر، بما في ذلك Marvel's Spider-Man والجزء الثاني، وGod of War Ragnarök وHorizon Zero Dawn، على سبيل المثال لا الحصر.