شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تختبر تبديل زر "الشعور بالحظ" على صفحتها بالذكاء الاصطناعى والان مع تفاصيل الخبر

تختبر جوجل حاليًا مع مستخدمين محددين كيفية دمج روبوت الدردشة الذكي الخاص به في صفحته الرئيسية، وستكون أحد الخيارات هو استبدال زر "الحظ" بزر "وضع الذكاء الاصطناعي"، ويؤدي اختيار وضع الذكاء الاصطناعي إلى وضع أكثر تفاعلية مع بحثك، ما يُغني عن البحث في قائمة طويلة من النتائج، وأعلنت جوجل عن هذه الميزة في وقت سابق من هذا الشهر.

وكانت وظيفة زر "أشعر بالحظ التى كانت نادرًا ما يتم استخدامها فى تجاوز نتائج بحث سطح المكتب، وينقلك مباشرةً إلى صفحة الويب الأقرب إلى بحثك.

ولا تتوفر بيانات كافية حول عدد الأشخاص الذين ضغطوا على زر "الحظ"، مع أن ماريسا ماير، المديرة التنفيذية السابقة في جوجل، قدّرت عام 2007 أن 1% من جميع عمليات البحث على جوجل تمت عبره.

ولكن مع ازدياد عدد الأشخاص الذين يبحثون عبر الهاتف المحمول (حيث لا يوجد الزر) أو عبر مربع العنوان على أجهزة الكمبيوتر، فمن المرجح أن عدد الأشخاص الذين يضغطون على الزر هذه الأيام أقل.

وتدرس جوجل أيضًا وضع علامة تبويب وضع الذكاء الاصطناعي في الطرف الأيمن من مربع البحث، والذي إذا تم تنفيذه بالكامل، سيسمح للزر المحظوظ بالعيش يومًا آخر.

وليست هذه المرة الأولى التي يتعرض فيها زر الحظ للخطر ، ففي عام 2010 ، أطلقت الشركة ميزة "جوجل إنستانت"، وهي ميزة تعرض نتائج البحث فورًا أثناء كتابة المستخدمين لاستعلاماتهم، بهدف جعل عمليات البحث أسرع وأكثر سهولة.

وبينما ظل الزر في مكانه، كانت النتائج تظهر عليه أثناء كتابة المستخدم ، وتخلت جوجل عن ميزة "إنستانت" في عام 2017، ليعود زر "الحظ" واضحًا للجميع.