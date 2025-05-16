شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تحديث ضبط المصنع لنظام أندرويد القادم يمنع اللصوص من سرقة هاتفك والان مع تفاصيل الخبر

ترغب شركة جوجل في جعل هواتف أندرويد أكثر أمانًا من الاختراقات السيبرانية، وقد يقوم هذا التحديث الجديد بذلك تمامًا.

وأعلنت الشركة أنها تعمل على تقديم حماية محسنة لإعادة ضبط المصنع على هواتف أندرويد اعتبارًا من وقت لاحق من هذا العام، وهذا يعني أن استخدام هاتف أندرويد المسروق أمر صعب للغاية، مما يجعل سرقته مضيعة للوقت بالنسبة لمعظم اللصوص.

والفكرة هي أن الهاتف الذي يعمل بنظام أندرويد المسروق يصبح معطلاً بشكل أساسي، ما لم يقم المالك الأصلي وهذا الشخص وحده بإعادته إلى الحياة.

الميزة، المسماة Factory Reset Protection (FRP)، موجودة بالفعل على نظام Android 15 ، ولكن في حدث Google I/O أعلنت الشركة أنها ستكون أقوى في المستقبل.

ويعني الإصدار الجديد، أنه في حال محاولة أي شخص تجاوز معالج الإعداد، فسيُطلب منه إدخال تصريح المالك لاستخدام الجهاز ، لذا لن يعمل الجهاز كهاتف عادي، إلا إذا سمح المالك بالوصول إليه مرة أخرى.بما أن مالكي الهاتف يستطيعون تفعيل حماية إعادة ضبط المصنع (FRP) باستخدام خاصية "العثور على جهازي"، فهذا يعني إمكانية قفل الجهاز عن بُعد في حال فقدانه، والأهم من ذلك، أن مالك الهاتف يستطيع إعادة تفعيله في حال العثور عليه مرة أخرى.

ماذا يقول جوجل؟

أعلنت جوجل، خلال مؤتمر Google I/O Edition،عن خططها "لتعزيز حماية إعادة ضبط المصنع بشكل أكبر، مما سيقيد جميع الوظائف على الأجهزة التي يتم إعادة ضبطها دون إذن المالك".

وأظهرت لقطة شاشة لهاتف أندرويد في وضع حماية إعادة ضبط المصنع (FRP)، مما يشير إلى أنه سيتمكن من اكتشاف أي محاولة لتجاوز معالج الإعداد ثم فرض إعادة ضبط المصنع مرة أخرى، هذا من شأنه منع أي استخدام غير مصرح به، مما يجعله عديم الفائدة لأي شخص سوى المالك الأصلي.

متى سيأتي تحديث FRP الجديد؟

أعلنت جوجل أن هذه الميزة ستصل لاحقًا هذا العام، ولأن إصدار أندرويد 16 قادم قريبًا، فمن المرجح ألا تأتي معه ، بدلاً من ذلك توقع أن يتم طرح تحسين الأمان هذا على أجهزة Android في أحد إصدارات Android 16 الفصلية للمنصة، QRPs.