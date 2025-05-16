شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: سيارات الأجرة الطائرة ستصل إلى سماء بريطانيا خلال 3 سنوات فقط والان مع تفاصيل الخبر

ستصل سيارات الأجرة الطائرة "التاكسى الطائر" إلى بريطانيا أسرع مما كنا نعتقد، وفقًا لوزير النقل مايك كين، فإن سيارات الأجرة الطائرة ستحلق في سماء بريطانيا خلال ثلاث سنوات فقط.

وفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، قال كين للنواب، "تريد هذه الحكومة أن ترى المملكة المتحدة تُحقق أقصى استفادة من تقنيات الطيران المستقبلية، بما في ذلك سيارات الأجرة الطائرة، سواءً للاقتصاد أو للمجتمعات".

تتوقع الحكومة أن تُحلق سيارات الأجرة الطائرة "بشكل روتيني" في السماء فوقنا بحلول عام 2028، وربما تعمل بدون طيار بحلول عام 2030.

كما أنه بسرعة تزيد على 150 ميلًا في الساعة لمسافة تصل إلى 160 كيلومترًا، من المتوقع أن تُنجز هذه المركبات رحلات أسرع بثلاث مرات من السيارات العادية.

وتُروّج للطائرات التي تعمل بالطاقة الكهربائية على أنها أرخص، وأكثر مراعاةً للبيئة، وأكثر هدوءًا، وأسهل استخدامًا من طائرات الهليكوبتر.

أعلنت الحكومة الشهر الماضي عن تمويل حكومي بقيمة 20 مليون جنيه إسترليني لهيئة الطيران المدني (CAA) لجعل سيارات الأجرة الطائرة حقيقة واقعة.

وأوضح كين: "سيعزز هذا البرنامج المشترك بين قطاع الصناعة والحكومة وهيئة الطيران المدني قدرة الطائرات بدون طيار بحلول عام 2027 وسيارات الأجرة الطائرة بحلول عام 2028 في أجواء المملكة المتحدة".

صُممت سيارات الأجرة الجوية الكهربائية المستقبلية لنقل طيار وما يصل إلى أربعة ركاب، ويمكن أن تصل إلى سرعات مذهلة تصل إلى 200 ميل في الساعة.

هذا يعني أن الرحلة بين هيثرو وكناري وارف، والتي تستغرق حاليًا حوالي 80 دقيقة بالتاكسي، يمكن تقليصها إلى ثماني دقائق فقط.