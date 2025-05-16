شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شاهد.. 8 أقدام تحت مركبة فضاء في صورة جديدة لناسا والان مع تفاصيل الخبر

يتطلب مواكبة مواعيد الإطلاق من الفنيين والمهندسين النظر إلى المركبة الفضائية التي يُجهزونها من جميع الزوايا، وفي حالة مركبة ناسا الفضائية PACE، شمل ذلك الوصول لأسفل منصة الاختبار، وتُركز صورة لناسا على 8 أقدام تابعة لأربعة أعضاء من الفريق قاموا بفحص المركبة الفضائية قبل إطلاقها.



مهندسى ناسا تحت المركبة الفضائية

ووفقًا لما ذكره موقع "space"، على الرغم من أنها بالكاد تظهر في الصورة، إلا أن ما كان فوقهم وفوق منصة الاختبار كان PACE، وهو هيكل بأبعاد 1.5 متر × 1.5 متر × 3.2 متر، مُصمّم "لتوسيع سجلات بيانات ألوان المحيطات والهباء الجوي والسحب المنهجية الرئيسية لدراسات نظام الأرض والمناخ، ولمعالجة الأسئلة العلمية الجديدة والناشئة باستخدام أدواته المتطورة، متجاوزًا قدرات البعثات السابقة والحالية"، وفقًا لناسا.

وتُحسن البيانات التي جمعها برنامج PACE فهمنا لكيفية تبادل ثاني أكسيد الكربون بين الغلاف الجوي للأرض ومحيطاتها، وتكشف كيف يُمكن للهباء الجوي أن يُغذي نمو العوالق النباتية على سطح المحيط.

التُقطت هذه الصورة مسبقا، في مركز عمليات الفضاء Astrotech في تيتوسفيل بفلوريدا، حيث يقع برنامج PACE اليوم على بُعد 420.4 ميلاً (676.5 كيلومتراً) فوق الأرض في مدار متزامن مع الشمس.