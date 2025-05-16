شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اعرف مرحلة القمر اليوم ونسبة إضاءته فى سماء الليل والان مع تفاصيل الخبر

يبلغ عمر القمر 19 يومًا من دورته، وهو الآن في مرحلة الأحدب المتناقص حيث تبلغ نسبة إضاءته 87%، وتكشف مراحل القمر عن مرور الوقت في سماء الليل، ففي بعض الليالي، عندما ننظر إلى القمر، يكون مكتملًا ومشرقًا؛ وأحيانًا يكون مجرد ضوء فضي، وهذه التغيرات في المظهر هي مراحل القمر.

وفقا لما ذكره موقع "space"، تقع المراحل الأربع الرئيسية للقمر، وهى (القمر الجديد، الربع الأول، البدر، الربع الأخير) بفارق أسبوع تقريبًا، ويكون البدر في أبهى صوره.

ستكون مرحلة القمر التالية هى "قمر الربع الأخير"، والمعروفة أيضًا بقمر الربع الثالث، الذى سيحدث يوم الثلاثاء 20 مايو، وخلال مرحلة التربيع الأخير، سيظهر نصف القمر الأيسر فقط مضاءً، كما يُرى من الأرض.

هذه المرحلة ستأتى بعد المرحلة الحالية وهى مرحلة البدر، حيث كان اكتمال القمر فى 12 مايو ويتناقص الآن وصولا للربع الأخير.