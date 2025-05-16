شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تفاصيل اختراق منصة كوين بيس.. تعرضت للابتزاز بدفع فدية 20 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

تعرضت منصة كوين بيس "Coinbase" لتداول العملات للاختراق من الداخل، وصرّح موقع العملات الرقمية بأن مجرمي الإنترنت رشوا بعض موظفي الدعم لديها لمشاركة معلومات شخصية عن عملاء Coinbase.

حصل المهاجمون على بيانات مثل الأسماء والعناوين ورسائل البريد الإلكتروني وأرقام الهواتف وصور بطاقات الهوية الحكومية وأرقام الحسابات المصرفية المُخفاة وأجزاء مُخفاة من أرقام الضمان الاجتماعي، وخدع الجناة بعض مستخدمي Coinbase لإرسال أموال إليهم، وطالبوا الشركة بدفع 20 مليون دولار مقابل عدم الكشف علنًا عن المعلومات المسروقة.

ولم تدفع Coinbase الفدية، وهي تتعاون مع جهات إنفاذ القانون لتوجيه اتهامات، وفي منشور على مدونتها، أعلنت الشركة أنها ستقدم مكافأة قدرها 20 مليون دولار مقابل معلومات قد تؤدي إلى إدانة المهاجمين المتبقين، كما أكدت أن بيانات اعتماد تسجيل الدخول ورموز المصادقة الثنائية والمفاتيح الخاصة للمستخدمين لا تزال آمنة، وستقوم الشركة بتعويض العملاء الذين أرسلوا أموالًا إلى المبتزين، وستضع ضمانات إضافية على الحسابات المعرضة للخطر.

وبحسب ملف مقدم إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، من المتوقع أن يكلف الحادث شركة Coinbase مبلغًا يتراوح بين 180 مليون دولار و400 مليون دولار.