شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تطلق أيفون القابل للطى فى عام 2026.. ما أهم مواصفاته؟ والان مع تفاصيل الخبر

أصدر موقع ET News التقنى، تقريرًا يشير إلى أن هاتف iPhone القابل للطي سيحصل على تحديث سنوي بدءًا من عام 2026، وسيحل محل Pro Max باعتباره طراز iPhone الأفضل في فئته وسيحصل على تحديث كل عام تمامًا مثل بقية التشكيلة الأساسية.

ولا يزال موعد إطلاق هاتف "آيفون فولد" غير محدد فبينما تراهن ET News على عام 2026، ولا يعلم أحد إن كان ذلك صحيحًا أم لا، وفى كل النواحى يتزايد الحديث حول هذا الطراز الجديد المُشاع مع كل تسريب جديد نتلقاه.

ورغم أن الهواتف القابلة للطي موجودة منذ زمن طويل، وقد جرّبها العديد من أكبر مصنعي الهواتف الذكية في العالم، إلا أن معظم المستهلكين ما زالوا ينتظرون تطور هذه التقنية، وهذا يعني عدم وجود فقاعات على الشاشة، أو تجاعيد، أو مشاكل في المفصلات أي لا مشاكل تؤثر على جودة الشاشة أو متانة الهاتف.

ويعتقد الكثيرون أن هاتفها القابل للطي سيكون بمثابة إشارة على أن هذه التقنية أصبحت جاهزةً أخيرًا للانتشار.

وأضاف التقرير، إذا كانت هذه المعلومات الجديدة دقيقة، فإنها تُقدم دعمًا مقنعًا لهذه النظرية ، فلن تُطلق آبل مجرد هاتف قابل للطي تجريبي أو منتجًا محدود الإصدار لن يشهد تحديثًا لسنوات، بل سيكون منتجًا أساسيًا تُطرح فيه طُرز جديدة كل عام، وهذا يُشير إلى ثقة كبيرة في التقنية.

وأضاف التقرير من المهم أن نتذكر أن آبل لم تُصدر أي معلومات رسمية حول مشروع هاتف قابل للطي.

ومن المرجح ألا تُفصح عن أي شيء حتى يوم الإعلان عن الهاتف، مما يعني أن كل ما نعتقد أننا نعرفه حتى الآن غير مؤكد وقابل للتغيير.