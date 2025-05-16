شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: النرويج توقع على اتفاقيات أرتميس لاستكشاف الفضاء السلمى والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت وكالة ناسا، عن انضمام النرويج إلى اتفاقيات أرتميس لتكون بذلك الدولة رقم 55 التى توقع على اتفاقيات أرتيميس وثالث دولة خلال العام الجارى 2025 كما جاء في موقعها الإلكتروني.

وأقيم حفل توقيع ترحيبي بالنرويج في وكالة الفضاء النرويجية في أوسلو، حيث وقعت وزيرة التجارة والصناعة النرويجية سيسيلي ميرسيث نيابة عن الحكومة النرويجية.

تتمتع الولايات المتحدة والنرويج بعلاقة عريقة في مجال الفضاء، ويعود تاريخ هذا التعاون إلى عام 1962، عندما دعمت ناسا أول مهمة إطلاق صاروخ مدني دون مداري فوق الدائرة القطبية الشمالية من شركة أندويا سبيس، وفقًا لبيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية.

وصرحت القائمة بأعمال مدير ناسا، جانيت بيترو، في بيان للوكالة: "نعرب عن امتناننا للتعاون الوثيق والهادف الذي جمعنا مع وكالة الفضاء النرويجية".

وأضافت: "الآن بتوقيع اتفاقيات أرتميس، لا تدعم النرويج مستقبل الاستكشاف فحسب، بل تساعدنا أيضًا في تحديد معالمه مع جميع شركائنا فيما يتعلق بالقمر والمريخ وما بعدهما.

ووضعت اتفاقيات أرتميس في أكتوبر 2020 بمشاركة الولايات المتحدة وسبع دول مؤسِّسة أخرى، وتُمثِّل هذه الاتفاقيات مجموعة من المبادئ والإرشادات التي صُمِّمت لصياغة كيفية استكشاف الدول للقمر والفضاء السحيق ، كما تُجسِّد الاتفاقيات مفاهيم رئيسية من معاهدة الفضاء الخارجي لعام 1967 ، والتي تهدف إلى تعزيز النشاط الفضائي السلمي والتعاوني.

برنامج أرتميس هو مبادرة ناسا الحالية لإعادة البشر إلى القمر لخلق وجود مستدام على سطحه، وفي نهاية المطاف على المريخ، وأُطلقت أول مهمة أرتميس، أرتميس 1 في نوفمبر 2022، وأطلقت المهمة صاروخ نظام الإطلاق الفضائي (SLS) مع مركبة أوريون الفضائية غير المأهولة في مهمة استمرت شهرًا كاملًا في مدار حول القمر والعودة .

وستحمل مهمة أرتميس 2 ، التي تأخر إطلاقها للسماح بمزيد من الوقت لإعداد كبسولة أوريون بعد أن واجهت مهمتها السابقة مشاكل في الدرع الحراري ، أربعة رواد فضاء في مسار "عودة حرة" حول القمر مرة واحدة قبل إعادتهم إلى الأرض في وقت مبكر من فبراير 2026 ، وستكون مهمة أرتميس 3 ، المقرر إطلاقها في عام 2027، أول مهمة في البرنامج لهبوط رواد فضاء على سطح القمر، ولكن بعد ذلك فإن البرنامج موجود حاليًا في حالة من عدم اليقين.

وتُخفّض "الميزانية المحدودة" التي أصدرها البيت الأبيض مؤخرًا ميزانية ناسا بنحو 25%، وتُلغي الميزانية الجديدة صاروخ نظام الإطلاق الفضائي الضخم التابع لناسا بعد مشروع أرتميس 3، وتُلغي محطة الفضاء القمرية "جيت واي" التي لا تزال قيد التطوير لمهام أرتميس المستقبلية.