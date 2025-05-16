شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تيك توك يطلق ميزة مقاطعة منشورات المراهقين بعد العاشرة مساءً والان مع تفاصيل الخبر

تبدأ منصة تيك توك إطلاق ميزة مقاطعة منشورات المراهقين بجلسات تأمل مُوجّهة بعد الساعة العاشرة مساءً، وكانت المنصة تختبر هذه الميزة مع إشعار "الاسترخاء"، ولكنها الآن ستعرض الإشعار المُرفق بجلسات تأمل مُوجّه افتراضيًا لجميع المستخدمين دون سن الثامنة عشرة.

في البداية، كان تطبيق تيك توك يُشغّل موسيقى هادئة لتذكير المراهقين بأخذ استراحة من التطبيق ليلًا، كما كان يُعرض فقط للمراهقين دون سن السادسة عشرة، أما الآن فستتضمن هذه التنبيهات التأمل أيضًا، وستكون متاحة للبالغين الذين يُفعّلون خيار "ساعات النوم" من صفحة إعدادات وقت الشاشة.

وأثناء اختبار ميزة التأمل، أفاد تيك توك بأنه وجد أن 98% من المستخدمين دون سن السادسة عشرة استمروا في تفعيلها بعد تجربتها لأول مرة ، ويمكن للمراهقين تجاهل التذكير الأولي بالساعة العاشرة مساءً، لكن التطبيق سيعرض لاحقًا تنبيهًا آخر بملء الشاشة يصعب تجاهله.

وسيكون أمام تيك توك مهلة حتى 19 يونيو لسحب عملياتها في الولايات المتحدة وإلا ستواجه حظرًا، لكن هذا لم يمنعها من معالجة المخاوف الأمنية ، في مارس أطلقت تيك توك أيضًا أداة "التوقف عن العمل" (Time Away) التي يمكن للآباء أو مقدمي الرعاية استخدامها لمنع أطفالهم من الوصول إلى التطبيق في أوقات محددة.



