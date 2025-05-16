شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ترامب يطالب آبل بالتوقف عن بناء مصانع آيفون فى الهند لتصديرها لأمريكا والان مع تفاصيل الخبر

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه طلب من تيم كوك، رئيس شركة أبل، التوقف عن بناء مصانع فى الهند لتصنيع أجهزة للولايات المتحدة، ما دفع الشركة المصنعة لهاتف آيفون إلى إضافة الإنتاج المحلي مع ابتعادها عن الصين.

وقال ترامب عن محادثته مع الرئيس التنفيذي لشركة آبل في قطر، حيث يقوم بزيارة رسمية، "كانت لديّ مشكلة صغيرة مع تيم كوك ، وهى أنه يبني في جميع أنحاء الهند، وعن نتيجة لمحادثتهما قال ترامب إن آبل ستزيد إنتاجها في الولايات المتحدة.

ولم يستجب ممثلو شركة أبل في الهند لطلب التعليق.

وتُهدد تصريحات ترامب بعرقلة خطة آبل لاستيراد معظم هواتف آيفون التي تبيعها في الولايات المتحدة من الهند بحلول نهاية العام المقبل، ما يُسرّع من وتيرة التحول إلى ما هو أبعد من الصين لتخفيف المخاطر المتعلقة بالرسوم الجمركية والتوترات الجيوسياسية.

وتُصنّع آبل معظم هواتف آيفون في الصين، ولا تُنتج هواتف ذكية في الولايات المتحدة، على الرغم من وعدها بتوظيف المزيد من العمال محليًا، وتعهّدت بإنفاق 500 مليار دولار محليًا على مدى السنوات الأربع المقبلة.

وسيكون تصنيع هواتف آيفون من الصفر في الولايات المتحدة أمرًا بالغ الصعوبة، حتى بالنسبة لشركة آبل، فقد تركزت سلسلة توريد هواتف آيفون والعمالة الماهرة اللازمة لمثل هذا المنتج المُصمم بدقة في الصين لسنوات، ولم تبدأ آبل إلا مؤخرًا في بناء شراكات محلية في الهند.

كما أن ارتفاع تكلفة العمالة والتصنيع الأمريكي يجعل إنتاج هواتف آيفون في الولايات المتحدة أمرًا صعبًا، من ناحية أخرى تُعد الهند من أسرع أسواق آبل نموًا، حيث تمتلك قاعدة عملاء واسعة تتطلع إلى شراء منتجاتها المميزة ، كما تحظى البلاد بدعم حكومي يُساعدها على توسيع نطاق التجميع.

وقال تارون باثاك، مدير الأبحاث في شركة كاونتربوينت لتحليلات التكنولوجيا: "هذا تكتيك مألوف لترامب: فهو يريد دفع آبل إلى زيادة توطين منتجاتها وبناء سلسلة توريد في الولايات المتحدة، وهو أمر لن يحدث بين عشية وضحاها ، كما أن التصنيع في الولايات المتحدة سيكون أكثر تكلفة بكثير من تجميع أجهزة آيفون في الهند".

وسارعت شركة آبل وموردوها إلى الابتعاد عن ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وهي عملية بدأت عندما أضرت إجراءات الإغلاق الصارمة بسبب كوفيد بالإنتاج في أكبر مصانعها، ودفعت الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب، بالإضافة إلى التوترات بين بكين وواشنطن، آبل إلى تكثيف جهودها .

وتنتج مصانع آيفون في الهند أكثر من 40 مليون وحدة سنويًا، أي ما يقارب 20% من إنتاج آبل السنوي ، ورغم أن ترامب حثّ آبل على تصنيع هواتف آيفون في الولايات المتحدة، إلا أن نقص الكفاءات الهندسية والتصنيعية المحلية سيجعل ذلك شبه مستحيل على المدى القريب.

وقال باثاك إن "آبل تمتلك واحدة من أكثر سلاسل التوريد تطورًا على مر السنين ، وسيكون من الصعب للغاية تعطيلها أو الانسحاب تمامًا من الهند أو الصين".