شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: نصائح إنستجرام.. كيف تقيد شخصًا دون إلغاء متابعته أو حظره؟ والان مع تفاصيل الخبر

كثيرون منا يواجهون مواقف مزعجة على إنستجرام، سواء من متابع يترك تعليقات غير مرغوب فيها، أو من شخص لا نرغب في أن يرى نشاطنا على التطبيق، ومع ذلك لا يكون الحظر دائمًا هو الخيار المناسب، خاصة إذا كنت لا تريد خسارة متابع أو لا ترغب في خلق توتر.

في مثل هذه الحالات، يوفر إنستجرام أداة ذكية تعرف باسم "تقييد" أو "Restrict"، وهي خاصية تسمح لك بالتحكّم في تواصلك مع شخص معين دون أن يشعر بذلك، وتُعرف أحيانًا بالحظر الظلي.

ميزة "تقييد" تتيح لك تقليل تفاعل مستخدم معين معك دون إبلاغه أو إحداث أي تغيير ظاهر في العلاقة، فعند تقييد شخص ما، لن يتمكن من معرفة متى تكون متصلًا، أو ما إذا قرأت رسائله، كما يتم نقل رسائله تلقائيًا إلى صندوق طلبات الرسائل، ولن تتلقى إشعارات بها.

الأمر لا يتوقف عند الرسائل فقط، بل تمتد الميزة أيضًا إلى التعليقات، فتعليقات هذا الشخص على منشوراتك أو Reels الخاصة بك لن تكون مرئية للآخرين، إلا إذا قررت أنت إظهارها يدويًا، كذلك لن يتمكن من الإشارة إليك أو عمل "منشن"، ولا حتى من إعادة مزج المحتوى الذي تنشره.

ولمن يتساءلون عن طريقة تفعيل هذه الميزة، فالأمر بسيط، يكفي أن تفتح تطبيق إنستجرام، وتتوجه إلى ملف الشخص الذي ترغب في تقييده، ثم تضغط على النقاط الثلاث في أعلى يمين الشاشة، وتختار "تقييد" أو "Restrict" وتؤكد الإجراء.

كما يمكن الوصول إلى نفس الخيار من خلال الإعدادات، حيث تدخل إلى ملفك الشخصي، ثم إلى قسم "الإعدادات والنشاط"، وتبحث عن خيار "المستخدمون المقيدون"، ومن هناك يمكنك إضافة من تشاء إلى القائمة.

وإذا كنت ترغب فقط في التحكم بما تراه من منشورات شخص معين دون التفاعل معه، يمكنك استخدام خيار "كتم" أو "Mute"، هذا الخيار يتيح لك إخفاء منشوراته أو قصصه من الظهور على صفحتك الرئيسية، مع بقائه في قائمة المتابعين، دون أن يعرف بالأمر.

ميزة "تقييد" تمنحك توازنًا بين الخصوصية والهدوء، دون الحاجة للدخول في مواجهات مباشرة أو قرارات جذرية.